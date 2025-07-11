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11 июля 2025, 8:31 Читати українською

Норвегия выделяет Украине $200 миллионов на восстановление энергетики

Программа развития ООН (ПРООН) и правительство Норвегии положили начало масштабной инициативе на сумму $200 млн, направленную на восстановление и модернизацию энергетического сектора Украины, который потерпел значительные разрушения в результате войны. О стратегическом партнерстве объявили в четверг, 10 июля, на Конференции по восстановлению Украины в Риме, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Программа развития ООН (ПРООН) и правительство Норвегии положили начало масштабной инициативе на сумму $200 млн, направленную на восстановление и модернизацию энергетического сектора Украины, который потерпел значительные разрушения в результате войны.
Фото: mev.gov.ua

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Инициатива предусматривает как оперативное реагирование на текущий кризис, так и долгосрочную модернизацию в соответствии с национальными приоритетами Украины.

Поддержка для энергетической безопасности

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергетический сектор Украины испытал масштабные разрушения, и необходимость в сильном международном партнерстве актуальна, как никогда.

«Этот вклад Норвегии, предоставленный через ПРООН, критически важен для нашей способности восстановить жизненно важные услуги, отстроить поврежденную инфраструктуру и ускорить стратегический переход к децентрализованной и экологически чистой энергетической системе», — заявил он.

Министр торговли и промышленности Королевства Норвегия Сесили Мирсет подчеркнула твердую поддержку Норвегии Украины, особенно относительно постоянных вызовов для ее энергетической инфраструктуры.

Новая инициатива обеспечит:

  • Восстановление теплоснабжения и водоснабжения для миллионов людей, в частности, уязвимых групп населения в прифронтовых общинах.
  • Оснащение больниц и предприятий водоснабжения солнечными панелями и резервными батарейными системами для сохранения критически важных услуг при отключении электроэнергии.

Читайте также: ЕС выделяет 2,3 миллиарда евро на восстановление Украины и запускает новый крупный инвестиционный фонд

Дополнительная финансовая помощь

Также во время Конференции по восстановлению Украины представители Королевства Норвегия объявили о выделении в Фонд поддержки энергетики Украины 42 млн. евро.

Эти средства станут важным пособием для восстановления поврежденных энергетических объектов, усиления защиты инфраструктуры от российских атак и развития более устойчивой и децентрализованной энергосистемы Украины.

Кроме того, было заключено важное соглашение с Международной финансовой организацией NEFCO на выделение 300 тысяч евро для поддержки проектов по энергетике.

Корпорация NEFCO поддерживает инвестиции в «зеленый» рост, в частности финансирует проекты для повышения энергоэффективности и чистого производства энергии.

Напомним

«Минфин» писал, что Норвегия выделяет более $640 миллионов на закупку дронов для Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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