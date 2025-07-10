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10 июля 2025, 13:43 Читати українською

В Украине растут цены на масло из-за ограничения экспорта в ЕС

Цены на растительное масло в Украине растут с середины июня 2025 года. Это связано с тем, что Европейский Союз ввел квоты на импорт украинского масла. Об этом сообщает аналитическое агентство InfAgro.

Цены на растительное масло в Украине растут с середины июня 2025 года.
Фото: freepik.com

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За первые две недели действия квот украинские поставщики уже использовали около 25% разрешенного объема. Спрос со стороны европейских покупателей остается высоким из-за привлекательной ценовой разницы.

Недовольство польских производителей

В то же время демпинговые цены на украинское масло вызывают недовольство среди польских производителей. Это может негативно отразиться на предстоящих переговорах по расширению торговых льгот для Украины. Европейская Комиссия уже обращает внимание на следующие сигналы.

Экспорт

Несмотря на временную паузу в экспорте в начале июня, по предварительным оценкам, в июне из Украины вывезли гораздо больше масла, чем в среднем за первый квартал. Основным фактором стали высокие экспортные цены: в ЕС — $7 300−7 500 за тонну, а в Молдову — не менее $7 000 за тонну.

Во второй половине июня внутренние цены на масло тоже поднялись.

Несмотря на сокращение производства по сравнению с маем, в июле ожидается, что производство масла будет значительно больше прошлогоднего.

Напомним

«Минфин» писал, что в июне 2025 года мировые цены на сливочное масло достигли нового исторического максимума, увеличившись на 2,8% до нового рекорда в 225 пунктов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
3212242
3212242
10 июля 2025, 13:57
#
То мали б падати ціни, ні?
+
0
Exba
Exba
10 июля 2025, 14:24
#
В теории — да. На практике населения Украины компенсирует недополученную прибыль от выпадения экспорта
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