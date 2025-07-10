В Украине растут цены на масло из-за ограничения экспорта в ЕС

Цены на растительное масло в Украине растут с середины июня 2025 года. Это связано с тем, что Европейский Союз ввел квоты на импорт украинского масла. Об этом сообщает аналитическое агентство InfAgro.

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За первые две недели действия квот украинские поставщики уже использовали около 25% разрешенного объема. Спрос со стороны европейских покупателей остается высоким из-за привлекательной ценовой разницы.

Недовольство польских производителей

В то же время демпинговые цены на украинское масло вызывают недовольство среди польских производителей. Это может негативно отразиться на предстоящих переговорах по расширению торговых льгот для Украины. Европейская Комиссия уже обращает внимание на следующие сигналы.

Экспорт

Несмотря на временную паузу в экспорте в начале июня, по предварительным оценкам, в июне из Украины вывезли гораздо больше масла, чем в среднем за первый квартал. Основным фактором стали высокие экспортные цены: в ЕС — $7 300−7 500 за тонну, а в Молдову — не менее $7 000 за тонну.

Во второй половине июня внутренние цены на масло тоже поднялись.

Несмотря на сокращение производства по сравнению с маем, в июле ожидается, что производство масла будет значительно больше прошлогоднего.

Напомним

«Минфин» писал, что в июне 2025 года мировые цены на сливочное масло достигли нового исторического максимума, увеличившись на 2,8% до нового рекорда в 225 пунктов.