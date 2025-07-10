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10 июля 2025, 12:36 Читати українською

«Нет экономической логики»: Гетманцев раскритиковал идею налога на сладкие напитки

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выразил сдержанное отношение к идее Кабинета Министров по налогообложению сладких напитков. Об этом он заявил в подкасте «Хроники экономики», сообщает ЭП.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выразил сдержанное отношение к идее Кабинета Министров по налогообложению сладких напитков.
Фото: скриншот с видео

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«Новые налоги — это всегда плохо, а здесь еще и нет даже обоснованной экономической логики. Администрирование сложное, а фискальный эффект „безумный“ — аж 8 миллиардов в год. Для понимания — это втрое меньше объемов бюджетных потерь от теневого табака», — отметил Гетманцев.

Он считает, что сейчас речь не может идти о подобных новых налогах, ведь миллиарды долларов теряются в теневой экономике, в разных схемах и отраслях.

«На это нельзя широко закрывать глаза — именно там необходим для наполнения бюджета ресурс», — подчеркнул глава налогового комитета Верховной Рады.

Напомним

«Минфин» писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с новой масштабной инициативой, настойчиво призывая страны к 2035 году повысить цены на табачную, алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки по меньшей мере на 50%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
10 июля 2025, 13:25
#
Ну раз в рф прийняли такий закон, то й Україна також має. Всі законопроєкти для обох країн пишуться однією «конторкою». Навіть помилки одинакові.
+
0
yarg
yarg
10 июля 2025, 13:31
#
Налог на чай…
+
0
Я_ __
Я_ __
10 июля 2025, 14:04
#
«Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) виступила з новою масштабною ініціативою, наполегливо закликаючи країни до 2035 року підвищити ціни на тютюнову, алкогольну продукцію та цукровмісні напої щонайменше на 50%.»

Тобто, не заборонити повністю виготовляти це та обкласти штрафами, на кшталт «сухий закон» в штатах колись був, а просто підняти штучно ціну, так, в чому сенс такого муву від ВООЗ, якщо все одно хто хоче — буде купляти, точніше купляти будуть всі ті ж хто купляв, просто будуть шукати акційні пропозиції і скуповувати на кілька тижнів вперед, або купляти оптом…
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