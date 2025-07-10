Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выразил сдержанное отношение к идее Кабинета Министров по налогообложению сладких напитков. Об этом он заявил в подкасте «Хроники экономики», сообщает ЭП.
«Нет экономической логики»: Гетманцев раскритиковал идею налога на сладкие напитки
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«Новые налоги — это всегда плохо, а здесь еще и нет даже обоснованной экономической логики. Администрирование сложное, а фискальный эффект „безумный“ — аж 8 миллиардов в год. Для понимания — это втрое меньше объемов бюджетных потерь от теневого табака», — отметил Гетманцев.
Он считает, что сейчас речь не может идти о подобных новых налогах, ведь миллиарды долларов теряются в теневой экономике, в разных схемах и отраслях.
«На это нельзя широко закрывать глаза — именно там необходим для наполнения бюджета ресурс», — подчеркнул глава налогового комитета Верховной Рады.
Напомним
«Минфин» писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с новой масштабной инициативой, настойчиво призывая страны к 2035 году повысить цены на табачную, алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки по меньшей мере на 50%.
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Тобто, не заборонити повністю виготовляти це та обкласти штрафами, на кшталт «сухий закон» в штатах колись був, а просто підняти штучно ціну, так, в чому сенс такого муву від ВООЗ, якщо все одно хто хоче — буде купляти, точніше купляти будуть всі ті ж хто купляв, просто будуть шукати акційні пропозиції і скуповувати на кілька тижнів вперед, або купляти оптом…