«Нет экономической логики»: Гетманцев раскритиковал идею налога на сладкие напитки

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выразил сдержанное отношение к идее Кабинета Министров по налогообложению сладких напитков. Об этом он заявил в подкасте «Хроники экономики», сообщает ЭП.

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«Новые налоги — это всегда плохо, а здесь еще и нет даже обоснованной экономической логики. Администрирование сложное, а фискальный эффект „безумный“ — аж 8 миллиардов в год. Для понимания — это втрое меньше объемов бюджетных потерь от теневого табака», — отметил Гетманцев.

Он считает, что сейчас речь не может идти о подобных новых налогах, ведь миллиарды долларов теряются в теневой экономике, в разных схемах и отраслях.

«На это нельзя широко закрывать глаза — именно там необходим для наполнения бюджета ресурс», — подчеркнул глава налогового комитета Верховной Рады.

Напомним

«Минфин» писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с новой масштабной инициативой, настойчиво призывая страны к 2035 году повысить цены на табачную, алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки по меньшей мере на 50%.