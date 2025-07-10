Торговое наступление Трампа: 50% пошлины для Бразилии, 25% — для Молдовы

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о новых требованиях по тарифам, включая 50% пошлины на импорт из Бразилии. Это один из самых высоких тарифов, анонсированных в настоящее время, который должен вступить в силу в августе, сообщает Bloomberg.

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В своем письме в Бразилию Трамп призвал власти снять с бывшего президента Жаира Болсонара обвинения в якобы попытке государственного переворота.

«Этот судебный процесс не должен происходить. Это „охота на ведьм“, которая должна немедленно прекратиться!» — написал Трамп в письме.

Другие страны под прицелом тарифов

Трамп также заявил в среду, что введет 30% пошлины для Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки, а также 25% пошлины на продукцию из Брунея и Молдовы и 20% на товары из Филиппин.

Эти тарифы в большинстве своем соответствуют ставкам, которые Трамп сначала объявил в апреле для этих стран, хотя пошлины для Ирака снизились с 39%, а для Шри-Ланки — с 44%.

Трамп начал извещать торговых партнеров о новых тарифах в понедельник, накануне дедлайна на этой неделе для завершения переговоров с его администрацией.

Бразилия стала первой страной, получившей одно из тарифных сообщений Трампа. Письмо Бразилии также является предупредительным сигналом для группы БРИКС, которую Трамп рассматривает как угрозу статуса доллара США как ключевой мировой валюты.

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Неординарный шаг

По словам Стивена Олсона, старшего научного сотрудника ISEAS — Института Юсуфа Ишака и бывшего торгового переговорщика США, введение США тарифа против иностранной страны с целью остановить судебный процесс беспрецедентно.

«Это сигнализирует торговым партнерам США, что любые вопросы, привлекающие Трампа, могут стать проблематичной частью торговой повестки дня. Это также вызывает вопрос, действительно ли переговоры о взаимных тарифах что-то урегулируют», — сказал Олсон.

Бразилия является необычным объектом среди последних тарифных целей Трампа, поскольку у него есть дефицит в торговле с США, тогда как почти все другие страны имеют большой профицит.

В 2024 году Бразилия импортировала американских продуктов на около $44 млрд, в то время как импорт США из Бразилии составил около $42 млрд.

Реакция Бразилии

В своем сообщении в социальных сетях поздно в среду президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна не позволит никому диктовать свои условия. Он подчеркнул, что дело против лиц, планировавших переворот, — это исключительно дело бразильской судебной системы, и вмешательство в нее недопустимо.

«Любое одностороннее повышение тарифов Бразилия встретит зеркальными мерами, применив закон об экономической взаимности», — написал Лула.

Он добавил, что суверенитет, уважение и твердая защита интересов бразильского народа руководят отношениями Бразилии с миром.

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Воздействие на рынки

Бразилия — один из 20 крупнейших торговых партнеров США. Из семи других стран, которые Трамп упомянул в среду, только Филиппины входят в топ-50, ведь в прошлом году они поставили в США товаров на сумму около $14,1 млрд.

Импорт из остальных шести стран составил всего $15 млрд в прошлом году, причем Ирак — экспортер сырой нефти — составлял около половины этой суммы.