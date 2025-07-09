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9 июля 2025, 9:33 Читати українською

100 миллиардов евро для Украины: ЕС рассматривает создание нового фонда

Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро для поддержки Украины. Это связано с тем, что полномасштабная война россии против Украины не демонстрирует признаков завершения, сообщает Bloomberg.

Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро для поддержки Украины.
Фото: pixabay.com

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Эти средства могут стать частью предложения ЕС к следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен уже в этом месяце.

Если страны-члены одобрят эту инициативу во время бюджетных переговоров, финансирование начнет поступать с 2028 года, чтобы обеспечить стабильную финансовую помощь Украине. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности.

Перераспределение помощи

Этот шаг позволит еще больше переложить бремя поддержки Украины на Европу, уменьшив зависимость от помощи США.

В целом, с начала полномасштабного вторжения россии, то есть за последние три с половиной года, ЕС предоставил Украине почти 160 млрд евро поддержки.

Вместе со странами Большой семерки (G7), ЕС также создал кредитный инструмент в размере 50 млрд євро для Киева, использующего доходы от замороженных активов Центрального банка россии.

Новый механизм финансирования будет соответствовать существующей модели, согласно которой Европейская Комиссия (исполнительный орган ЕС) оказывает помощь Украине в виде грантов и дешевых кредитов.

Обсуждение и будущие планы

Эта идея рассматривается вместе с другими вариантами, и ее обсудят перед тем, как будут обнародованы детали следующей Многолетней финансовой рамки ЕС. Это должно произойти 16 июля, хотя некоторые детали могут быть представлены позже.

В июне Еврокомиссия сообщила министрам финансов ЕС, что финансовые потребности Украины должны быть покрыты до начала 2027 года, а ожидаемое увеличение оборонных расходов в этом году на $8,4 миллиарда должно быть профинансировано внутренними средствами.

Она также предупредила, что бюджетный разрыв может возникнуть из-за продолжающегося конфликта, уменьшения международной помощи и более слабой экономической активности.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во вторник заявил журналистам, что блок оценивает и работает над разными вариантами для обеспечения финансирования на следующий год, добавив, что ЕС готов оказывать всю необходимую поддержку Украине столько, сколько это потребуется.

Домбровскис отметил, что Комиссия рассмотрит варианты увеличения помощи через бюджет ЕС, а также возможности использования поступлений от суверенных активов России после того, как Международный валютный фонд оценит потенциальный дефицит финансирования Украины.

Читайте также: Декабрьский транш от ЕС поможет Украине избежать дефицита финансирования в начале 2026 года

Напомним

«Минфин» писал, что Брюссель срочно рассматривает варианты покрытия потенциального дефицита бюджета Украины на следующий год, который может достичь $19 миллиардов.

Необходимость поиска новых источников финансирования обусловлена уменьшением поддержки со стороны США и угасанием надежд на быстрое прекращение огня в войне с россией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
9 июля 2025, 10:52
#
Тільки б війна не закінчувалась.
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