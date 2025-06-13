Meta вкладывает $14,3 млрд в Scale AI и переманивает его основателя

Стартап Scale AI получил инвестиции от Meta на сумму $14,3 миллиарда в рамках сделки, оценивающей компанию в $29 миллиардов, а также предусматривает переход ее основателя Александра Ванга к работе над проектами искусственного интеллекта Meta. Об этом 13 июня говорится в блоге Scale AI, передает Минфин.

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Роль Ванга и смены в руководстве

Александр Ванг присоединится к Meta для развития AI-проектов, сохраняя при этом место директора Совета директоров Scale и поддерживая текущую деятельность компании. Временным генеральным директором Scale назначен директор по стратегии Джейсон Дроге, который заменит Ванга на этом посту.

Цели и перспективы соглашения

Meta получит 49% акций Scale, не имея права голоса и станет миноритарным акционером. Scale планирует направить полученные средства для ускорения инноваций и укрепления партнерств с клиентами.

Представитель Meta подтвердил: «Мы финализировали стратегическое партнерство и инвестиции в Scale AI. В рамках этого мы углубим совместную работу по созданию данных для моделей ИИ, и Александр Ванг присоединится к Meta для работы над нашими усилиями по созданию суперинтеллекта. Мы расскажем больше об этих усилиях и замечательных людях».