В Индии клиенты Jio BlackRock смогут напрямую приобретать доли в инвестфондах

Финтех Jio Financial Services и одна из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock запустили в Индии совместную компанию Jio BlackRock, которая предлагает инвесторам вкладываться в инвестиционные фонды напрямую, без участия посредников, пишет Reuters со ссылкой на источники. Сейчас рынок фондов в стране оценивается в 72,2 трлн рупий ($844 млрд).

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Детали

До конца года компания планирует запустить около десяти инвестиционных фондов.

По данным Reuters, это событие может «встряхнуть» всю отрасль, поскольку Jio BlackRock предлагает инвесторам возможность совершать сделки напрямую, без участия посредников, к которым прибегают остальные игроки на индийском рынке.

Подобный подход снижает комиссионные затраты клиентов. Сейчас они в среднем составляют до 2,5% от суммы инвестиций.

Для создания независимой цифровой платформы Jio BlackRock сможет использовать клиентскую базу Jio (оператор сотовой связи, принадлежащий индийскому миллиардеру и основателю Jio Financial Services Мукешу Амбани) и комплексную операционную систему для управления инвестициями Aladdin от BlackRock.

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Источники Reuters сообщают, что компания обратилась в центральный банк Индии с просьбой о запуске восьми фондов в этом месяце. Планируется, что стоимость приобретения доли в них будет начинаться от 500 рупий ($5,83). Известно также, что цена будет ниже средней по рынку, но точная цифра не раскрывается.

Еще три были фонда были запущены в июне — в них вложились 90 институциональных и 67 тысяч частных инвесторов.