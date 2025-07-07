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7 июля 2025, 17:45 Читати українською

Рынок нефти нестабильный после решения ОПЕК+ увеличить добычу

Цены на нефть марки Brent в понедельник демонстрировали волатильные торги в районе $69 за баррель после того, как альянс ОПЕК+ объявил о большем, чем ожидалось, увеличении добычи нефти в августе. Такое решение свидетельствует об уверенности в силе мирового спроса. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает сайт Trading Economics.

Цены на нефть марки Brent в понедельник демонстрировали волатильные торги в районе $69 за баррель после того, как альянс ОПЕК+ объявил о большем, чем ожидалось, увеличении добычи нефти в августе.

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Детали решения ОПЕК+

Восемь членов альянса ОПЕК+ согласились увеличить добычу на 548 000 баррелей в сутки в августе. Ожидается, что аналогичное повышение может произойти и в сентябре. Это является ускорением по сравнению с предыдущими месяцами (с мая по июль), когда добыча увеличивалась на 411 000 баррелей в сутки.

В ОПЕК+ заявили, что решение было принято на основе стабильного прогноза для мировой экономики и сильных фундаментальных показателей рынка. Дальнейшие шаги будут рассматриваться на следующей встрече альянса 3 августа.

Сигналы рыночной силы

Несмотря на увеличение предложения, которое должно было бы оказать давление на цены, рынок получает и противоположные, «бычьи» сигналы. В частности, Саудовская Аравия повысила свои официальные цены на нефть для азиатских покупателей, что указывает на то, что физический рынок остается напряженным, а спрос — высоким.

В то же время инвесторы сохраняют осторожность на фоне торговой неопределенности. Рынки внимательно следят за политикой США, поскольку введение в действие новых пошлин президента Трампа запланировано на 1 августа, что может повлиять на глобальный экономический рост и спрос на нефть.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
neverice
neverice
7 июля 2025, 18:09
#
Цікаво, ОПЕК збільшила видобуток сумарно на 1 млн барелів на добу за останні пару місяців і як в сухий пісок. Скоріш за все, фактичний видобуток і так перевищував квоти.
+
0
Три літри
Три літри
7 июля 2025, 19:24
#
Графік каже про те що ціна падала до моменту атаки Ізраїля на Іран
https://0x0.st/8GpX.png
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