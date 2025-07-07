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7 июля 2025, 12:50 Читати українською

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии в США и назвал фиатные деньги «безнадежными»

Миллиардер Илон Маск заявил о создании новой политической силы в США под названием «Американская партия» и подтвердил, что она будет принимать биткоин. В ответ на вопрос в социальной сети X, предприниматель назвал фиатные деньги «безнадежными».

Миллиардер Илон Маск заявил о создании новой политической силы в США под названием «Американская партия» и подтвердил, что она будет принимать биткоин.

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Идея партии Маска

Новая партия позиционируется как альтернатива двухпартийной системе демократов и республиканцев. По словам Маска, США сейчас живут не в демократии, а в системе, охваченной коррупцией и расточительством. Он назвал свою политическую силу «инструментом возвращения гражданам свободы».

Эта инициатива возникла на фоне недавнего публичного конфликта Маска с президентом Дональдом Трампом из-за принятого законопроекта на $3,4 трлн, который предприниматель назвал «отвратительной мерзостью» из-за дальнейшего наращивания бюджетного дефицита.

Стратегия и первые реакции

По плану Маска, партия не будет пытаться сразу выиграть президентские выборы. Вместо этого она сконцентрирует усилия на нескольких ключевых округах Сената и Палаты представителей, чтобы получить возможность блокировать спорные законопроекты и продвигать собственные инициативы.

Дональд Трамп уже отреагировал на инициативу, заявив, что Маск «сошел с рельсов» и напомнив, что третьи партии в США исторически терпят неудачи. Несмотря на это, проект уже получил поддержку от известных предпринимателей, в частности Марка Кьюбана и Энтони Скарамуччи. На данный момент партия запустила свой сайт, но еще не прошла официальную регистрацию в Федеральной избирательной комиссии.

Реакция рынка

На момент написания новости, акции Tesla потеряли 7% на премаркете.

Почему это важно

Хотя история не на стороне третьих партий в США, инициатива Илона Маска может стать значительным дестабилизирующим фактором для американской политики. В отличие от предшественников, Маск обладает тремя мощными ресурсами, которых не было у других: практически неограниченными личными средствами, собственной глобальной медиа-платформой (соцсеть X) и огромной армией лояльных сторонников.

Поддержка биткоина и критика фиатной системы являются четким сигналом, направленным на привлечение специфического электората: технологически продвинутых, либертариански настроенных избирателей, разочарованных в обеих традиционных партиях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+15
Три літри
Три літри
7 июля 2025, 13:12
#
Цей клоун вже мало кого цікавить

На момент написання новини, акції Tesla втратили 7% на премаркеті.

чудова ілюстрація до моїх слів
+
+15
Kanarej
Kanarej
7 июля 2025, 13:35
#
В Україні, після тривалої пропагандистської промивки мізків із побудовою власної паралельної реальності - звичайно. В США історія зовсім інша. Тому подивимось.
+
0
Три літри
Три літри
7 июля 2025, 14:06
#
В США історія зовсім інша.

Не знав що в новині мова про курс акцій тесла на Циркунівській фондовій біржі. Дякую що пан відкрив мені очи.

Тому подивимось.

Вже подивились
https://0x0.st/8G_T.png
це не в Циркунах, це в США
+
0
Kanarej
Kanarej
7 июля 2025, 15:26
#
А про ціну акцій Тесла нам останнім часом розповідають тільки коли вона падає. А коли вона знову зростає - тихо пропускаємо повз вуха читачів-слухачів. Хоча насправді вони постійно то падають то зростають. Це теж елемент нашої паралельної реальності та пропаганди.
От за 5 років графік: https://prnt.sc/cZzwC-ODPN9g — в якому місці вони падають?
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
7 июля 2025, 13:45
#
Биржевые брокеры зарабатывают деньги в том числе и на колебаниях стоимости акций, поэтому биржевой рынок так активно реагирует на любые новости от Маска.

Сегодня стоимость акций Tesla упала, через неделю-другую вернётся на предыдущие уровни — кто-то на этом однозначно и неплохо заработает…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
7 июля 2025, 13:51
#
Криптофанаты и технологический сектор США скорее поддержат Маска чем демократов или республиканцев.
+
0
Три літри
Три літри
7 июля 2025, 14:08
#
Криптофанати Маска складають лише частину від усіх фанатів Маска

до слова для крипти Трамп робить набагато більше тож Маску треба зробити щось дуже радикальне щоб просто наблизитись до Трампа в очах загальної групи криптофанатів
+
0
zephyr
zephyr
7 июля 2025, 15:18
#
Маска любят трейдеры, потому что все его заявления- это колебания акций связанных с ним и крипты. Лично, благодарен ему и трэмпу, за возможность получать прибыль из ниоткуда.
А его идея 3ей партии- не нова, и найдёт отклик в США, ведь различий демократов и республиканцев с каждым годом всё меньше и меньше
+
0
neverice
neverice
7 июля 2025, 14:25
#
Після трампа, навіть третя партія в США може спрацювати. Дуже багато людей не бачать перспектив ні в демократах, ні в республіканцях. Вибори в ЄС продемонстрували, що в світі шириться запит на правопопулістські, опозиційні сили під гаслом «проти всіх». Плюс, величезну вразливість демократичних виборів до маніпуляцій через соціальні мережі.
Тому, враховуючи вплив, відомість та власну соцмережу (і вибрики трампа), Маск має непогані шанси. Хорошого в цьому, насправді, мало. Це загострення політичної нестабільності в США та поширення маніпулятивних практик. В часи, коли демократія США і так перебуває під величезною загрозою.
+
0
zephyr
zephyr
7 июля 2025, 15:20
#
Очень обеспокоен угрозой демократии в США. С тяжёлым сердцем, смотрю на эту нелёгкую, душетрепещущую ситуацию и желаю им, держаться изо всех сил, я, душою с ними!
+
0
guitar
guitar
7 июля 2025, 15:20
#
«Американська партія» не звучит, его партии подошло бы «единая америка»
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