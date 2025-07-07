Илон Маск объявил о создании собственной политической партии в США и назвал фиатные деньги «безнадежными»

Миллиардер Илон Маск заявил о создании новой политической силы в США под названием «Американская партия» и подтвердил, что она будет принимать биткоин . В ответ на вопрос в социальной сети X, предприниматель назвал фиатные деньги «безнадежными».

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Идея партии Маска

Новая партия позиционируется как альтернатива двухпартийной системе демократов и республиканцев. По словам Маска, США сейчас живут не в демократии, а в системе, охваченной коррупцией и расточительством. Он назвал свою политическую силу «инструментом возвращения гражданам свободы».

Эта инициатива возникла на фоне недавнего публичного конфликта Маска с президентом Дональдом Трампом из-за принятого законопроекта на $3,4 трлн, который предприниматель назвал «отвратительной мерзостью» из-за дальнейшего наращивания бюджетного дефицита.

Стратегия и первые реакции

По плану Маска, партия не будет пытаться сразу выиграть президентские выборы. Вместо этого она сконцентрирует усилия на нескольких ключевых округах Сената и Палаты представителей, чтобы получить возможность блокировать спорные законопроекты и продвигать собственные инициативы.

Дональд Трамп уже отреагировал на инициативу, заявив, что Маск «сошел с рельсов» и напомнив, что третьи партии в США исторически терпят неудачи. Несмотря на это, проект уже получил поддержку от известных предпринимателей, в частности Марка Кьюбана и Энтони Скарамуччи. На данный момент партия запустила свой сайт, но еще не прошла официальную регистрацию в Федеральной избирательной комиссии.

Реакция рынка

На момент написания новости, акции Tesla потеряли 7% на премаркете.

Почему это важно

Хотя история не на стороне третьих партий в США, инициатива Илона Маска может стать значительным дестабилизирующим фактором для американской политики. В отличие от предшественников, Маск обладает тремя мощными ресурсами, которых не было у других: практически неограниченными личными средствами, собственной глобальной медиа-платформой (соцсеть X) и огромной армией лояльных сторонников.

Поддержка биткоина и критика фиатной системы являются четким сигналом, направленным на привлечение специфического электората: технологически продвинутых, либертариански настроенных избирателей, разочарованных в обеих традиционных партиях.