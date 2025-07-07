Миллиардер Илон Маск заявил о создании новой политической силы в США под названием «Американская партия» и подтвердил, что она будет принимать биткоин. В ответ на вопрос в социальной сети X, предприниматель назвал фиатные деньги «безнадежными».
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии в США и назвал фиатные деньги «безнадежными»
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Идея партии Маска
Новая партия позиционируется как альтернатива двухпартийной системе демократов и республиканцев. По словам Маска, США сейчас живут не в демократии, а в системе, охваченной коррупцией и расточительством. Он назвал свою политическую силу «инструментом возвращения гражданам свободы».
Эта инициатива возникла на фоне недавнего публичного конфликта Маска с президентом Дональдом Трампом из-за принятого законопроекта на $3,4 трлн, который предприниматель назвал «отвратительной мерзостью» из-за дальнейшего наращивания бюджетного дефицита.
Стратегия и первые реакции
По плану Маска, партия не будет пытаться сразу выиграть президентские выборы. Вместо этого она сконцентрирует усилия на нескольких ключевых округах Сената и Палаты представителей, чтобы получить возможность блокировать спорные законопроекты и продвигать собственные инициативы.
Дональд Трамп уже отреагировал на инициативу, заявив, что Маск «сошел с рельсов» и напомнив, что третьи партии в США исторически терпят неудачи. Несмотря на это, проект уже получил поддержку от известных предпринимателей, в частности Марка Кьюбана и Энтони Скарамуччи. На данный момент партия запустила свой сайт, но еще не прошла официальную регистрацию в Федеральной избирательной комиссии.
Реакция рынка
На момент написания новости, акции Tesla потеряли 7% на премаркете.
Почему это важно
Хотя история не на стороне третьих партий в США, инициатива Илона Маска может стать значительным дестабилизирующим фактором для американской политики. В отличие от предшественников, Маск обладает тремя мощными ресурсами, которых не было у других: практически неограниченными личными средствами, собственной глобальной медиа-платформой (соцсеть X) и огромной армией лояльных сторонников.
Поддержка биткоина и критика фиатной системы являются четким сигналом, направленным на привлечение специфического электората: технологически продвинутых, либертариански настроенных избирателей, разочарованных в обеих традиционных партиях.
Комментарии - 11
На момент написання новини, акції Tesla втратили 7% на премаркеті.
чудова ілюстрація до моїх слів
Не знав що в новині мова про курс акцій тесла на Циркунівській фондовій біржі. Дякую що пан відкрив мені очи.
Тому подивимось.
Вже подивились
https://0x0.st/8G_T.png
це не в Циркунах, це в США
От за 5 років графік: https://prnt.sc/cZzwC-ODPN9g — в якому місці вони падають?
Сегодня стоимость акций Tesla упала, через неделю-другую вернётся на предыдущие уровни — кто-то на этом однозначно и неплохо заработает…
до слова для крипти Трамп робить набагато більше тож Маску треба зробити щось дуже радикальне щоб просто наблизитись до Трампа в очах загальної групи криптофанатів
А его идея 3ей партии- не нова, и найдёт отклик в США, ведь различий демократов и республиканцев с каждым годом всё меньше и меньше
Тому, враховуючи вплив, відомість та власну соцмережу (і вибрики трампа), Маск має непогані шанси. Хорошого в цьому, насправді, мало. Це загострення політичної нестабільності в США та поширення маніпулятивних практик. В часи, коли демократія США і так перебуває під величезною загрозою.