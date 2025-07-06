Президент США Дональд Трамп анонсировал, что 7 или 8 июля начнет переговоры с Китаем о возможном соглашении по американским активам китайской соцсети TikTok. Об этом он рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One 4 июля, передает Reuters.
Трамп анонсировал переговоры по продаже TikTok с Китаем в ближайшие дни
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Что известно
«Я думаю, что мы начнем в понедельник или во вторник… переговоры с Китаем, возможно, с президентом Си или одним из его представителей, но мы почти заключили соглашение», — рассказал Трамп.
Напомним
- Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что нашел покупателя для TikTok, которого он назвал группой «очень богатых людей».
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Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который предоставит китайской компании ByteDance, владельцу популярного приложения TikTok, очередные 90 дней для продажи ее американских активов. Предыдущие попытки заключить соглашение о продаже американского подразделения TikTok американским владельцам не увенчались успехом, поскольку Китай вышел из переговоров после объявления Трампом высоких пошлин на китайские товары.
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Это решение имеет и политический подтекст. Дональд Трамп, ранее пытавшийся запретить приложение во время своего первого срока, с прошлого года активно использует TikTok и уже собрал более 15 миллионов подписчиков.
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