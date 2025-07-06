Трамп анонсировал переговоры по продаже TikTok с Китаем в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что 7 или 8 июля начнет переговоры с Китаем о возможном соглашении по американским активам китайской соцсети TikTok. Об этом он рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One 4 июля, передает Reuters.

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Что известно

«Я думаю, что мы начнем в понедельник или во вторник… переговоры с Китаем, возможно, с президентом Си или одним из его представителей, но мы почти заключили соглашение», — рассказал Трамп.

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