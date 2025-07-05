Услуга «єВідновлення» в «Дие» временно не будет работать

Услуга «єВідновлення» на портале и в приложении «Дия» не будет работать с 8:00 субботы, 5 июля, до 18:00 воскресенья, 6 июля. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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«Наша команда будет обновлять функционал Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Это нужно для обеспечения стабильной работы программы „Восстановление“», — говорится в сообщении.

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Напомним

«Минфин» писал, что за два года действия правительственной программы «Восстановление» ею воспользовались почти 100 тысяч украинских семей, получив средства на восстановление поврежденных домов или приобретение нового жилья по жилищным сертификатам.