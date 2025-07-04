В Святошинском, Киево-Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах Киева временно остановили подачу газа в жилые дома из-за очередной российской атаки. Об этом сообщает пресс-служба Киевгаза.
В четырех районах Киева временно остановили подачу газа из-за атаки рф
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Отмечается, что аварийные бригады уже работают на месте, ликвидируя последствия обстрела — в частности, падение обломков, попадание беспилотников и ракет.
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Обстрел Киева
В ночь на 4 июля русские войска атаковали Киев дронами и ракетами. По состоянию на 8:00 известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них были госпитализированы. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Источник: Минфин
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