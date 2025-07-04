Недавний резкий рост курса евро, который впервые превысил отметку 49 гривен, был вызван преимущественно глобальными факторами, а не внутренними украинскими процессами. Главной причиной стало ослабление доллара США по отношению к евро на международных рынках на фоне изменений в политике США. Об этом заявили в Национальном банке Украины, пишет LIGA.net.
Почему евро бьет рекорды: НБУ объяснил причины резкого подорожания
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Глобальные тренды и неопределенность
В Национальном банке пояснили, что ключевое влияние на мировые рынки сейчас оказывает не столько усиление торговых противостояний, сколько ощутимый рост общей неопределенности. Это уже негативно сказалось на деловых ожиданиях в мире и привело к ослаблению позиций доллара.
«В результате на фоне умеренных изменений курса гривны к доллару, к евро она ослабла из-за колебаний курса евро к доллару», — сообщили в Нацбанке.
Механизм кросс-курса
Регулятор напомнил, что в Украине основной курсообразующей валютой является доллар США. Официальный курс гривны к доллару устанавливается по результатам торгов на украинском межбанковском рынке, где спрос и предложение определяют его стоимость.
В то же время официальный курс гривны к евро и другим валютам рассчитывается опосредованно — через кросс-курс, то есть на основе соотношения курса евро к доллару на международных рынках и официального курса гривны к доллару.
Влияние на внутренний рынок
В НБУ признают, что на курс гривны влияют и внутренние факторы, такие как состояние платежного баланса и локальный спрос на валюту. Однако, как отмечает регулятор, влияние глобальных валютных трендов остается значительным, даже несмотря на введенные из-за войны ограничения на движение капитала. Текущая ситуация с курсом евро является ярким подтверждением этого.
Почему это важно
Главный месседж регулятора заключается в том, что текущее рекордное подорожание евро — это не кризис гривны, а следствие глобальной истории об ослаблении доллара.
Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько глубоко украинская экономика интегрирована в мировую финансовую систему. Даже в условиях военных ограничений на движение капитала, глобальные тренды напрямую влияют на кошельки украинцев. Политика, принимаемая в Вашингтоне и Франкфурте, мгновенно отражается на ценниках в украинских магазинах.
Комментарии - 5
Виведення можливе через картки українських банків, ADVCash, IBAN…
вивод через IBAN згадує журналіст що спеціалізуєтся на темі фінансів.
До слова там далі в тексті є цілком правильно вжиті терміни «SEPA, ...., SWIFT». *** , но що ж тоді таке IBAN на думку автора який цю галіматью писав?
Далі по тексті знов зустрічаєтся
Обмін на гривню можливий як онлайн (через картки, Apple/Google Pay, IBAN, Revolut, SWIFT