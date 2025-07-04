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4 июля 2025, 13:32 Читати українською

Почему евро бьет рекорды: НБУ объяснил причины резкого подорожания

Недавний резкий рост курса евро, который впервые превысил отметку 49 гривен, был вызван преимущественно глобальными факторами, а не внутренними украинскими процессами. Главной причиной стало ослабление доллара США по отношению к евро на международных рынках на фоне изменений в политике США. Об этом заявили в Национальном банке Украины, пишет LIGA.net.

Недавний резкий рост курса евро, который впервые превысил отметку 49 гривен, был вызван преимущественно глобальными факторами, а не внутренними украинскими процессами.

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Глобальные тренды и неопределенность

В Национальном банке пояснили, что ключевое влияние на мировые рынки сейчас оказывает не столько усиление торговых противостояний, сколько ощутимый рост общей неопределенности. Это уже негативно сказалось на деловых ожиданиях в мире и привело к ослаблению позиций доллара.

«В результате на фоне умеренных изменений курса гривны к доллару, к евро она ослабла из-за колебаний курса евро к доллару», — сообщили в Нацбанке.

Механизм кросс-курса

Регулятор напомнил, что в Украине основной курсообразующей валютой является доллар США. Официальный курс гривны к доллару устанавливается по результатам торгов на украинском межбанковском рынке, где спрос и предложение определяют его стоимость.

В то же время официальный курс гривны к евро и другим валютам рассчитывается опосредованно — через кросс-курс, то есть на основе соотношения курса евро к доллару на международных рынках и официального курса гривны к доллару.

Влияние на внутренний рынок

В НБУ признают, что на курс гривны влияют и внутренние факторы, такие как состояние платежного баланса и локальный спрос на валюту. Однако, как отмечает регулятор, влияние глобальных валютных трендов остается значительным, даже несмотря на введенные из-за войны ограничения на движение капитала. Текущая ситуация с курсом евро является ярким подтверждением этого.

Почему это важно

Главный месседж регулятора заключается в том, что текущее рекордное подорожание евро — это не кризис гривны, а следствие глобальной истории об ослаблении доллара.

Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько глубоко украинская экономика интегрирована в мировую финансовую систему. Даже в условиях военных ограничений на движение капитала, глобальные тренды напрямую влияют на кошельки украинцев. Политика, принимаемая в Вашингтоне и Франкфурте, мгновенно отражается на ценниках в украинских магазинах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+45
penetrator1963
penetrator1963
4 июля 2025, 13:58
#
Если курс евро растёт по той причине, что дешевеет доллар, то в Украине никакого кардинального перехода от доллара к евро не произошло. потому что по логике, в противном случае дешевел бы доллар. а так все по-прежнему ориентируются на первую мировую валюту. а все рассказы, что он вот-вот схлопнется — это рассказы ни о чём.
+
+15
neverice
neverice
4 июля 2025, 14:32
#
Ніякого переходу до євро не було в принципі. Тут немає полумір. Курс гривні визначається лише відносно однієї валюти. Все інше — крос курс. Були розмови про заміну курсоутворення з долара на євро (що в цілому, логічно), але якось не пішло.
+
0
TAN72
TAN72
4 июля 2025, 15:30
#
Какие могут быть причины если поставки $ остановились
+
+30
bosyak
bosyak
4 июля 2025, 15:39
#
Де «поставки $ остановились»?
+
0
Три літри
Три літри
4 июля 2025, 16:10
#
Рівень журналістики Мінфіну пробив нове дно.

Виведення можливе через картки українських банків, ADVCash, IBAN

вивод через IBAN згадує журналіст що спеціалізуєтся на темі фінансів.

До слова там далі в тексті є цілком правильно вжиті терміни «SEPA, ...., SWIFT». *** , но що ж тоді таке IBAN на думку автора який цю галіматью писав?

Далі по тексті знов зустрічаєтся

Обмін на гривню можливий як онлайн (через картки, Apple/Google Pay, IBAN, Revolut, SWIFT

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