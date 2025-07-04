Почему евро бьет рекорды: НБУ объяснил причины резкого подорожания

Недавний резкий рост курса евро , который впервые превысил отметку 49 гривен, был вызван преимущественно глобальными факторами, а не внутренними украинскими процессами. Главной причиной стало ослабление доллара США по отношению к евро на международных рынках на фоне изменений в политике США. Об этом заявили в Национальном банке Украины, пишет LIGA.net.

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Глобальные тренды и неопределенность

В Национальном банке пояснили, что ключевое влияние на мировые рынки сейчас оказывает не столько усиление торговых противостояний, сколько ощутимый рост общей неопределенности. Это уже негативно сказалось на деловых ожиданиях в мире и привело к ослаблению позиций доллара.

«В результате на фоне умеренных изменений курса гривны к доллару, к евро она ослабла из-за колебаний курса евро к доллару», — сообщили в Нацбанке.

Механизм кросс-курса

Регулятор напомнил, что в Украине основной курсообразующей валютой является доллар США. Официальный курс гривны к доллару устанавливается по результатам торгов на украинском межбанковском рынке, где спрос и предложение определяют его стоимость.

В то же время официальный курс гривны к евро и другим валютам рассчитывается опосредованно — через кросс-курс, то есть на основе соотношения курса евро к доллару на международных рынках и официального курса гривны к доллару.

Влияние на внутренний рынок

В НБУ признают, что на курс гривны влияют и внутренние факторы, такие как состояние платежного баланса и локальный спрос на валюту. Однако, как отмечает регулятор, влияние глобальных валютных трендов остается значительным, даже несмотря на введенные из-за войны ограничения на движение капитала. Текущая ситуация с курсом евро является ярким подтверждением этого.

Почему это важно

Главный месседж регулятора заключается в том, что текущее рекордное подорожание евро — это не кризис гривны, а следствие глобальной истории об ослаблении доллара.

Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько глубоко украинская экономика интегрирована в мировую финансовую систему. Даже в условиях военных ограничений на движение капитала, глобальные тренды напрямую влияют на кошельки украинцев. Политика, принимаемая в Вашингтоне и Франкфурте, мгновенно отражается на ценниках в украинских магазинах.