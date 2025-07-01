В июне криптоиндустрия потеряла почти $112 млн из-за хакерских атак

Ущерб от хакерских атак в криптоиндустрии в июне 2025 года снизился на 56% по сравнению с маем, по данным аналитиков PeckShield. Суммарный ущерб составил $111,6 млн, пишет Incrypted.

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Наибольшие потери

Самым громким инцидентом стал взлом иранской криптобиржи Nobitex, ущерб от которого достиг $82 млн. Сетевой рейд, как сообщалось ранее, совершили связанные с Израилем хакеры. В частности, ответственность за атаку взяла группа Gonjeshke Darande, более известная как Predatory Sparrow.

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Кроме иранской биржи, в июне значительные потери понес проект ResupplyFi — $9,6 млн.

Команда протокола заявила, что эксплойт затронул только рынок wstUSR. Уязвимость в его смартконтракте уже обнаружили, а полный отчет по инциденту разработчики выпустят позже.