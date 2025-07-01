Украинцы открыли более 160 тысяч новых бизнесов в первом полугодии 2025 года

За первое полугодие 2025 года (январь-июнь) в Украине зарегистрировано 161 264 новых бизнеса — на 34 227 меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в данных VKURSI.

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Кто открывал бизнес

Из них 19 215 — юридических лиц, 142 049 — физических лиц-предпринимателей. Для сравнения в I полугодии 2024 года было зарегистрировано 176 276 новых бизнесов, из них 19 526 компаний, 156 750 физических лиц-предпринимателей.

В структуре собственности 505 новых компаний, зарегистрированных в первом полугодии 2025 года, есть иностранные граждане и компании. В прошлом году за то же время таких компаний было 627.

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Динамика регистраций ФОП

В первом полугодии 2025 года пик регистраций юридических лиц и физических лиц-предпринимателей пришелся на июнь — 29 554 регистрации. Больше физических лиц-предпринимателей было зарегистрировано именно в июне, а юридических лиц — в марте.

В каких сферах регистрируют бизнес

В первом полугодии 2025 наиболее активно регистрировали бизнес в сфере оптовой и розничной торговли.

В топ-5 видов деятельности (КВЭД) по количеству зарегистрированных юридических лиц вошли:

оптовая и розничная торговля — 4089;

предоставление других видов услуг — 2459;

перерабатывающая промышленность — 1421;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 1277;

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 1195.

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Лидеры по темпу создания бизнеса

Лидером по темпу создания бизнеса Киев. Всего здесь зарегистрировали 25 382 новых бизнеса, наиболее активно в сфере:

продажа товаров оптом и в розницу — 6 043;

IT связь и медиа — 4 727;

консультации и исследования — 4 168

Всего в Киеве за первое полугодие появилось 5902 компании и 19480 ФЛП. Больше всего юридических лиц зарегистрировали в Шевченковском районе столицы — 1326, а меньше всего — в Деснянском — 205. Если говорить о Киевской области, то больше новых юридических лиц появилось в Бучанском районе — 583, а меньше всего — в Вышгородском — 87.

Регионами-лидерами по деловой активности стали: Днепропетровская область, где зарегистрировано 15 016 новых юридических и физических лиц-предпринимателей, Львовская — 12 402, Киевская — 11 725, Одесская область — 11 575 и Харьковская — 10 566.

Меньше регистраций в первом полугодии 2025 года зафиксировано в Луганской области — 218. Из них: 4 — юридические лица, 214 — физические лица-предприниматели. Больше всего предпринимателей регистрировали бизнес в сфере оптовой и розничной торговли, информационных технологий и телекоммуникаций.

Несколько лучше ситуация в Херсонской области, где зарегистрировано 63 юридических лица и 1 092 ФОП. Общее количество новых бизнесов в области — 1155. В Донецкой области зарегистрировано почти вдвое больше бизнесов — 1995, в том числе 42 юридического лица и 1953 физических лиц-предпринимателей.

Низкие показатели регистрации новых бизнесов в прифронтовых и оккупированных регионах Украины являются прямым следствием активных боевых действий и ситуации безопасности. Война существенно усложнила ведение предпринимательской деятельности в этих областях из-за разрушения инфраструктуры, эвакуации населения и постоянной угрозы жизни.

В Тернопольской области появилось 3375 новых бизнесов (в том числе 321 юридических лиц и 3054 ФОП), в Закарпатской области — 3483, из них 430 юридических лиц и 3053 ФОП).