Правительство прогнозирует ускорение роста ВВП до 5% в 2027 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июня 2025, 19:25 Читати українською

Правительство прогнозирует ускорение роста ВВП до 5% в 2027 году

Кабинет Министров утвердил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы, в которой прогнозирует ускорение роста экономики Украины. Согласно документу, ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 4,5% в 2026 году, на 5% в 2027 году и на 5,7% в 2028-м. Об этом говорится в тексте документа, утвержденного правительством и опубликованного на сайте Кабмина.

Кабинет Министров утвердил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы, в которой прогнозирует ускорение роста экономики Украины.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз экономического роста и риски

Прогнозируется, что в текущем, 2025 году, рост ВВП будет более медленным и составит 2,7%. Главными рисками для экономики остаются фактор безопасности, в частности продолжение обстрелов объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, а также дальнейшее разрушение производственных мощностей.

В то же время, по мнению правительства, негативные последствия войны будут смягчены благодаря поддержке международных партнеров и адаптации украинского бизнеса к новым реалиям. В последующие годы рост экономики должен происходить за счет развития экспорта, модернизации промышленности и постепенного восстановления внутреннего спроса.

Инфляция и безработица

Согласно прогнозу, инфляция будет постепенно замедляться: с 9,5% в 2026 году до 7,1% в 2027-м и 5,6% в 2028 году. В то же время в 2025 году ценовая динамика будет оставаться под влиянием разнонаправленных факторов: с одной стороны, инфляцию будут сдерживать мораторий на некоторые тарифы и слабый спрос, с другой — на цены будут давить высокие затраты производителей и проблемы с логистикой.

Уровень безработицы прогнозируется на достаточно высоком уровне: 12,9% в 2026 году, 13,3% в 2027-м и 12,8% в 2028 году.

Внешняя торговля

В документе также приведены прогнозы по внешней торговле. Ожидается, что объемы экспорта вырастут с $66,25 млрд в 2026 году до почти $86 млрд в 2028-м. В то же время импорт также будет расти — с почти $101 млрд в 2026 году до $118,9 млрд в 2028-м, что свидетельствует о сохранении значительного отрицательного торгового сальдо.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами