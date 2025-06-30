Правительство прогнозирует ускорение роста ВВП до 5% в 2027 году

Кабинет Министров утвердил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы, в которой прогнозирует ускорение роста экономики Украины. Согласно документу, ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 4,5% в 2026 году, на 5% в 2027 году и на 5,7% в 2028-м. Об этом говорится в тексте документа, утвержденного правительством и опубликованного на сайте Кабмина.

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Прогноз экономического роста и риски

Прогнозируется, что в текущем, 2025 году, рост ВВП будет более медленным и составит 2,7%. Главными рисками для экономики остаются фактор безопасности, в частности продолжение обстрелов объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, а также дальнейшее разрушение производственных мощностей.

В то же время, по мнению правительства, негативные последствия войны будут смягчены благодаря поддержке международных партнеров и адаптации украинского бизнеса к новым реалиям. В последующие годы рост экономики должен происходить за счет развития экспорта, модернизации промышленности и постепенного восстановления внутреннего спроса.

Инфляция и безработица

Согласно прогнозу, инфляция будет постепенно замедляться: с 9,5% в 2026 году до 7,1% в 2027-м и 5,6% в 2028 году. В то же время в 2025 году ценовая динамика будет оставаться под влиянием разнонаправленных факторов: с одной стороны, инфляцию будут сдерживать мораторий на некоторые тарифы и слабый спрос, с другой — на цены будут давить высокие затраты производителей и проблемы с логистикой.

Уровень безработицы прогнозируется на достаточно высоком уровне: 12,9% в 2026 году, 13,3% в 2027-м и 12,8% в 2028 году.

Внешняя торговля

В документе также приведены прогнозы по внешней торговле. Ожидается, что объемы экспорта вырастут с $66,25 млрд в 2026 году до почти $86 млрд в 2028-м. В то же время импорт также будет расти — с почти $101 млрд в 2026 году до $118,9 млрд в 2028-м, что свидетельствует о сохранении значительного отрицательного торгового сальдо.