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30 июня 2025, 16:24 Читати українською

Резиденты «Дія.City» уплатили почти 12 млрд грн налогов за пять месяцев 2025 года

За первые пять месяцев 2025 года резиденты «Дія.City» уплатили почти 12 млрд грн налогов — это на 5,4 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде 2024 года. Наибольший вклад в бюджет обеспечили налог на доходы физлиц, НДС и налог на прибыль. Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

За первые пять месяцев 2025 года резиденты «Дія.

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Подробности

По состоянию на 1 июня 2025 года в реестре резидентов «Дія.City» насчитывалось 1 880 юридических лиц, из которых 761 избрали уплату налогов по упрощенной системе (ННПК).

Доля таких плательщиков составляет 40,5% и постепенно снижается по сравнению с предыдущими периодами.

За январь-май 2025 года резиденты «Дія.City» уплатили в бюджет 11,9 млрд грн (без учета ЕСВ), из которых 5,8 млрд грн внесли плательщики ННПК.

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Это на 5,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, в частности, упрощенная система обеспечила прирост в 2,8 млрд грн. Из них:

  • Налог на прибыль за январь-май 2025 года составил 2,1 млрд грн, из них 0,5 млрд грн уплатили плательщики ННП, что на 0,4 млрд грн больше, чем в тот же период 2024 года (рост ННВ — 0,1 млрд грн).
  • Налог на добавленную стоимость составил 3,5 млрд грн, из них 2,1 млрд грн — от плательщиков ННПК, что на 1,5 млрд грн больше аналогичного периода 2024 года (рост ННВК — 0,8 млрд грн).
  • Налог и сбор на доходы физических лиц достигли 5,9 млрд грн, в том числе 3,1 млрд грн — от плательщиков ННПК, что на 5,5 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом (рост ННВ — 1,9 млрд грн).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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