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29 июня 2025, 9:31 Читати українською

Tesla впервые самостоятельно доехала от завода до клиента — Маск

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что электромобиль Tesla Model Y самостоятельно проехал от завода компании вблизи Остина до дома клиента. Это стало очередным шагом компании по демонстрации ее прогресса в автономном управлении, сообщает Bloomberg.

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что электромобиль Tesla Model Y самостоятельно проехал от завода компании вблизи Остина до дома клиента.
Фото: wikipedia.org

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В своем сообщении в X Маск сообщил об автономной доставке Tesla Model Y от завода к дому клиента, отметив, что доставка состоялась через город и включала движение по шоссе. По словам Маска, в автомобиле не было никого, и им не управляли дистанционно.

Хотя сообщение не содержало видео или изображений, Маск пообещал, что видео события появится в скором времени. Руководитель отдела искусственного интеллекта и автопилота Tesla Ашок Эллусвами добавил, что автомобиль достиг максимальной скорости 72 мили в час (около 116 км/ч).

Эта доставка состоялась днем раньше запланированной Маском даты — 28 июня, совпадающей с его 54-м днем рождения.

Ставка на автономность: от роботокси до Optimus

Первая автономная доставка Tesla подчеркивает ставку Маска на то, что искусственный интеллект и робототехника представляют будущее компании по производству электромобилей.

Это произошло через несколько дней после того, как Tesla начала долгожданную услугу роботакси 22 июня, предложив избранной группе инфлюэнсеров и инвесторов поездки на небольшом автопарке самоуправляемых кроссоверов Model Y в ограниченной зоне Остина.

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Маск анонсировал оба события раньше этого месяца в сообщении на X и заявил, что компания планирует в будущем иметь миллионы роботакси на дорогах.

Маск рассчитывает на массовое производство роботакси и гуманоидных роботов Optimus, чтобы обеспечить следующий раздел развития компании.

Продажи на ключевых рынках, включая Северную Америку и Европу, остаются безжизненными, и компания столкнулась с негативной реакцией потребителей на роль Маска в администрации президента США Дональда Трампа. Кроме того, несколько руководителей покинули компанию в последние недели.

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Дальнейшие перспективы

Доставка без участия водителя является расширением возможности, которую Tesla презентовала в апреле. Тогда компания опубликовала видео, демонстрировавшее автономное перемещение автомобилей с ее техасских производственных линий на логистические площадки.

Пока не ясно, планируется ли расширение автономных доставок электрокаров как отдельного направления в операционной деятельности Tesla.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 июня 2025, 9:57
#
Значит теперь стала доступной и функция дистанционного угона
автомобилей Тесла с последней версией софта управления…
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