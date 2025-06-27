Экономика россии сталкивается со стремительным ухудшением ситуации, которая намного серьезнее, чем признается публично. По словам российских банковских чиновников, существует реальный риск системного банковского кризиса в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.

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Российские банки все больше озабочены объемом проблемных долгов на своих балансах. Как сообщают чиновники и документы, с которыми ознакомился Bloomberg, они частно бьют тревогу из-за растущего количества корпоративных и розничных клиентов, которые не могут погашать кредиты из-за высоких процентных ставок.

Нынешние и бывшие банковские чиновники, пожелавшие остаться анонимными из-за чувствительности темы, частно описывают ситуацию в россии как опасную. Они заявляют о растущем риске распространения долгового кризиса по всему финансовому сектору страны в течение следующего года, если обстоятельства не улучшатся.

Воздействие на войну

Проблемы в банковской системе могут вызвать сомнения в способности российского диктатора путина продолжать войну в Украине, которая продолжается уже четвертый год. Это особенно актуально, если союзники Киева из США и Европы ужесточат санкции против российского финансового сектора. Европейский Союз обсуждает новые ограничения в отношении российских банков.

Сторонники Украины также призывают президента США Дональда Трампа ввести жесткие новые санкции против россии, поскольку путин отверг призывы к прекращению огня и мирных переговоров. Пока президент США воздерживается от таких мер.

Скрытые проблемы

Некоторые источники отмечают, что официальные цифры могут скрывать подлинные масштабы долговой проблемы. Заемщики откладывают платежи, что означает: хотя публичные данные о просроченных платежах еще не указывают на серьезную проблему, на самом деле гораздо больше кредитов не погашаются по плану. Об этом говорится во внутренней записке одного из крупных банков.

Банки оценивают свои проблемные долги в триллионы рублей и принимают меры для управления повышенным риском, что приводит к первым признакам «кредитного сжатия». По одной из оценок, портфель корпоративных кредитов российских банков за первые два месяца 2025 года сократился на 1,5 триллиона рублей ($19 миллиардов), прежде чем стабилизироваться.

Разногласия в Кремле

Напряженность между чиновниками путина по экономическим рискам вышла наружу на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме на прошлой неделе.

«Мы на грани сползания в рецессию», — заявил министр экономики Максим Решетников во время панельной дискуссии, на которой глава Центробанка россии Эльвира Набиуллина утверждала, что экономика переживает необходимое охлаждение.

«Некоторые специалисты, эксперты, указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, конечно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах», — заявил путин на следующий день.