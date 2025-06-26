Украина получит 42,5 миллиона евро на восстановление арки над Чернобыльской АЭС

Международные партнеры направляют 42,5 миллиона евро на восстановление арки нового безопасного конфайнмента над Чернобыльской атомной электростанцией (НБК). Об этом на своей Facebook-странице сообщила министер защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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О дополнительных взносах Великобритании, Европейской комиссии и Франции объявили в среду, 25 июня, в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, где состоялось заседание Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля.

Взносы

Взносы для восстановления НБК:

Франция — 10,6 млн евро;

Великобритания — 6,9 млн евро;

Еврокомиссия — 25 млн евро.

Кроме того, в рамках грантового соглашения № 5 предусмотрено выделение 5 млн евро на анализ повреждений НБК, разработку и реализацию ряда мер по временному ремонту арки.

По словам Гринчук, на заседании обсудили планы временного ремонта НБК и последующих работ для полного восстановления функциональности арки. Ассамблея отметила прогресс Украины в обследовании строительных конструкций и выполнении подготовительных работ.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин выделил более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами россии 14 февраля.

Позже стало известно, что из административного бюджета Счета международного сотрудничества для Чернобыля 400 тысяч евро направят для исследования повреждение арки нового безопасного конфайнмента.