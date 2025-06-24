Капитализация Tesla выросла на $80 млрд после запуска роботакси

Акции Tesla (TSLA) по итогам торгов 23 июня подорожали на 8,23%, до $348,68 за бумагу. В итоге капитализация компании выросла примерно на $80 млрд — за день показатель вырос с $1,04 трлн до $1,12 трлн, свидетельствуют данные TradingView. Это произошло на фоне начала тестирования роботакси Tesla, сообщает Reuters.

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На торгах во вторник, 24 июня, рост продолжился. На премаркете акции подорожали еще на 1,72%, до $354,71.

Запуск роботакси

Долгожданное тестирование услуги беспилотного такси — важный шаг для Tesla в подтверждении технологии, которую генеральный директор компании Илон Маск годами называл ключевым фактором высокой рыночной стоимости компании, подчеркивает агентство.

22 июня автопроизводитель развернул небольшой парк беспилотных такси в Остине, штат Техас, где впервые предложил платные поездки без участия водителя. Стоимость поездки составила фиксированные $4,2 в пределах ограниченной зоны.

Успех испытаний крайне важен для Tesla, поскольку Маск переориентировал компанию на развитие беспилотных автомобилей и робототехники. При этом миллиардер отложил планы по завоеванию массового рынка электромобилей на фоне усиления конкуренции со стороны Китая и снижения спроса на устаревающую линейку моделей, пишет Reuters.

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«Это был комфортный, безопасный и уникальный опыт», — отметил аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз, который в воскресенье совершил несколько поездок на роботакси.

«Был момент, когда мы ехали в гору по узкой дороге с припаркованными по обеим сторонам машинами, встречным движением и людьми, открывающими двери прямо на проезжую часть. Роботакси мастерски маневрировало», — рассказал Айвз.

Многие блогеры также опубликовали в социальной сети X видео своих первых поездок, на которых видно, как автомобили передвигаются по оживленным городским улицам, замедляясь и уступая дорогу другим участникам движения, отмечает Reuters.

Тем не менее, по мнению некоторых экспертов, это тестирование с участием около десяти автомобилей и пассажиров на передних сиденьях, выполняющих роль «наблюдателей за безопасностью», можно назвать лишь первым шагом в многолетнем процессе масштабирования сервиса.

Tesla, как и ее конкуренты, включая сервис беспилотных такси Waymo, поддерживаемый Google, ранее сталкивалась с федеральными расследованиями и отзывом автомобилей из-за аварий.

Эксперты также ставят под сомнение эффективность автономной технологии Tesla, которая в основном полагается на камеры и искусственный интеллект, без дублирующих датчиков, таких как лидары и радары.

По мнению скептиков, туман, сильный дождь и яркий солнечный свет могут снижать уровень безопасности.

Кроме того, компании придется учитывать новый закон Техаса, вступающий в силу 1 сентября, который требует получения государственного разрешения на эксплуатацию беспилотных транспортных средств.