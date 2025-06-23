Tesla запустила первые испытания сервиса роботакси в Техасе

Компания Tesla приступила к тестированию собственного сервиса роботакси в городе Остин, штат Техас, впервые используя свои автомобили для коммерческих пассажирских перевозок в автономном режиме. Генеральный директор компании Илон Маск назвал это событие результатом десятилетней работы. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили мировые СМИ со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

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Как работает тестовый сервис

В испытаниях принимают участие около 10 автомобилей Tesla, работающих с участием «монитора безопасности» — человека, находящегося на переднем сиденье для контроля ситуации. Сервис доступен только по приглашениям, а дата его полноценного запуска для широкой публики пока не объявлена.

В социальных сетях уже начали появляться видео из поездок. Например, инфлюэнсер Сойер Мерритт поделился опытом поездки в ресторан, вызвав роботокси через мобильное приложение Tesla. По его словам, стоимость поездки составила $4,20. Для обеспечения безопасности на этапе тестирования компания ввела ряд ограничений: работакси работает только в отдельных районах города, избегая сложных дорожных развязок, не перевозит детей до 18 лет и не работает при плохих погодных условиях.

Правовое поле и технологический подход

Запуск тестирования стал возможным в преддверии вступления в силу нового закона штата Техас, регулирующего движение автономного транспорта. Закон, который начнет действовать с 1 сентября, требует от компаний получения специальных разрешений на эксплуатацию беспилотных автомобилей и устанавливает требования к их безопасности. В частности, автомобили должны иметь минимум четвертый уровень автономности.

Технологический подход Tesla существенно отличается от конкурентов, таких как Waymo (Google) и Cruise (General Motors). Вместо комбинации дорогих сенсоров LiDAR и радаров Tesla полагается исключительно на камеры. Илон Маск утверждает, что это позволяет значительно снизить стоимость технологии без ущерба безопасности, хотя этот подход остается предметом дискуссий среди экспертов.

Сдержанный оптимизм экспертов

Несмотря на значимость события для Tesla, эксперты призывают к сдержанным оценкам. Профессор университета Карнеги-Меллон Филипп Купман, слова которого приводит Reuters, отмечает, что полноценное развитие рынка роботокси в США может длиться годы или даже десятилетия, а текущие испытания являются лишь началом долгого пути.

Почему это важно

Запуск этого тестового сервиса — ключевой момент для Tesla. Он знаменует переход технологии автопилота (Full Self-Driving) из статуса противоречивой функции для частных владельцев к потенциальному коммерческому продукту. Это первый шаг к реализации давней мечты Илона Маска о создании целого флота автономных такси, генерирующих прибыль.