Золото подешевело на фоне перемирия между Израилем и Ираном

Во вторник, 24 июня, цены на золото упали почти до двухнедельного минимума на фоне заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о перемирии между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цены на золото

По состоянию на 09:39 по киевскому времени спотовая цена на золото снизилась на 1,4% до $3 319,84 за тройскую унцию, что является самым низким уровнем с 11 июня 2025 года.

Фьючерсы на золото в США свалились на 1,7% до $3 335,50.

Что с другими драгоценными металлами

Спотовое серебро упало на 0,5% до $35,96 за тройскую унцию,

Платина — на 1,1% до $1 280,58,

Палладий — на 2,2% до $1 055,15.

Читайте на также: Цена газа в ЕС упала на 12% на новостях о перемирии на Ближнем Востоке

«Похоже, что краткосрочные геополитические риски, связанные с конфликтом между США и Ираном, сокращаются. Это происходит после того, как появились признаки деэскалации напряженности между странами», — отметил руководитель отдела глобальной макроэкономики брокерской компании Tastylive.

Теперь инвесторы сосредоточены на выступлении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он должен выступить перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам позже во вторник. До сих пор Пауэлл довольно осторожно намекал на вероятное быстрое смягчение монетарной политики.

Читайте также: Доллар дешевеет на новостях о прекращении огня между Израилем и Ираном

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное и всеобъемлющее прекращение огня.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем. В сообщении говорится, что этот режим вступил в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию.

Позже Израиль подтвердил прекращение огня вслед за заявлением Ирана.