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24 июня 2025, 9:17 Читати українською

Цена на нефть упала до минимума после заявлений Трампа о прекращении огня между Ираном и Израилем

Цены на нефть резко упали до самого низкого уровня за неделю во вторник, 23 июня, после того как президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между Ираном и Израилем о прекращении огня, что уменьшило опасения по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке — крупном регионе добычи нефти. Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть резко упали до самого низкого уровня за неделю во вторник, 23 июня, после того как президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между Ираном и Израилем о прекращении огня, что уменьшило опасения по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке — крупном регионе добычи нефти.
Фото: depositphotos

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Падение цен

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $2,08, или 2,9%, до $69,40 за баррель, после того как ранее упали более чем на 4% и достигли самого низкого уровня с 11 июня. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на $2,03, или 3,0%, до $66,48 за баррель, снизившись на 6% до самого низкого уровня с 9 июня в начале сессии.

«Мирный план» Трампа

В понедельник Трамп объявил, что Израиль и Иран полностью согласились на прекращение огня, добавив, что Иран немедленно приступит к прекращению огня, а Израиль — через 12 часов.

Если обе стороны сохранят мир, война официально закончится через 24 часа, завершив 12-дневный конфликт.

«Если прекращению огня будут придерживаться, как объявлено, инвесторы могут ожидать возвращения к нормальному состоянию нефтяной отрасли», — сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

«В будущем степень соблюдения Израилем и Ираном недавно объявленных условий прекращения огня будет играть значительную роль в определении цен на нефть», — сказал Сачдева.

Трамп заявил, что вступит в силу «полное и абсолютное» прекращение огня с целью прекращения конфликта между двумя странами. «С новостями о прекращении огня мы сейчас наблюдаем, как премия за риск, заложенная в цену на сырую нефть на прошлой неделе, почти улетучивается», — сказал Тони Сикамор, аналитик IG.

Иран является третьим по величине производителем сырой нефти в ОПЕК, и ослабление напряженности позволит ему экспортировать больше нефти и предотвратить перебои со снабжением, что стало основным фактором роста цен на нефть в последние дни.

Оба нефтяных контракта закрылись более чем на 7% ниже предыдущей сессии после роста до пятимесячных максимумов после атаки США на ядерные объекты Ирана в минувшие выходные, что вызвало опасения относительно расширения израильско-иранского конфликта.

Прямое участие США в войне также сосредоточило внимание инвесторов на Ормузском проливе, узком и жизненно важном водном пути между Ираном и Оманом в Ближневосточном Персидском заливе, через который протекает от 18 до 19 миллионов баррелей сырой нефти и топлива в день, что составляет почти пятую часть.

Возрастало беспокойство, что любое нарушение морской деятельности через пролив приведет к катапультированию цен, возможно, к трехзначным цифрам. Однако пока трейдеры перевели дыхание после недавнего скачка цен на нефть.

«Технически, ночная распродажа усиливает уровень сопротивления между примерно $78,40 (максимумы октября 2024 года и июня 2025 года) и $80,77 (максимум с начала года), и очевидно, что для пробития этого уровня сопротивления сырой нефти понадобится что-то чрезвычайно неожиданное и губительное для поставок».

Читайте также: Парламент Ирана одобрил перекрытие Ормузского пролива в ответ на удар США

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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