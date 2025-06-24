Цена на нефть упала до минимума после заявлений Трампа о прекращении огня между Ираном и Израилем

Цены на нефть резко упали до самого низкого уровня за неделю во вторник, 23 июня, после того как президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между Ираном и Израилем о прекращении огня, что уменьшило опасения по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке — крупном регионе добычи нефти. Об этом пишет Reuters.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Падение цен

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $2,08, или 2,9%, до $69,40 за баррель, после того как ранее упали более чем на 4% и достигли самого низкого уровня с 11 июня. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на $2,03, или 3,0%, до $66,48 за баррель, снизившись на 6% до самого низкого уровня с 9 июня в начале сессии.

«Мирный план» Трампа

В понедельник Трамп объявил, что Израиль и Иран полностью согласились на прекращение огня, добавив, что Иран немедленно приступит к прекращению огня, а Израиль — через 12 часов.

Если обе стороны сохранят мир, война официально закончится через 24 часа, завершив 12-дневный конфликт.

«Если прекращению огня будут придерживаться, как объявлено, инвесторы могут ожидать возвращения к нормальному состоянию нефтяной отрасли», — сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

«В будущем степень соблюдения Израилем и Ираном недавно объявленных условий прекращения огня будет играть значительную роль в определении цен на нефть», — сказал Сачдева.

Трамп заявил, что вступит в силу «полное и абсолютное» прекращение огня с целью прекращения конфликта между двумя странами. «С новостями о прекращении огня мы сейчас наблюдаем, как премия за риск, заложенная в цену на сырую нефть на прошлой неделе, почти улетучивается», — сказал Тони Сикамор, аналитик IG.

Иран является третьим по величине производителем сырой нефти в ОПЕК, и ослабление напряженности позволит ему экспортировать больше нефти и предотвратить перебои со снабжением, что стало основным фактором роста цен на нефть в последние дни.

Оба нефтяных контракта закрылись более чем на 7% ниже предыдущей сессии после роста до пятимесячных максимумов после атаки США на ядерные объекты Ирана в минувшие выходные, что вызвало опасения относительно расширения израильско-иранского конфликта.

Прямое участие США в войне также сосредоточило внимание инвесторов на Ормузском проливе, узком и жизненно важном водном пути между Ираном и Оманом в Ближневосточном Персидском заливе, через который протекает от 18 до 19 миллионов баррелей сырой нефти и топлива в день, что составляет почти пятую часть.

Возрастало беспокойство, что любое нарушение морской деятельности через пролив приведет к катапультированию цен, возможно, к трехзначным цифрам. Однако пока трейдеры перевели дыхание после недавнего скачка цен на нефть.

«Технически, ночная распродажа усиливает уровень сопротивления между примерно $78,40 (максимумы октября 2024 года и июня 2025 года) и $80,77 (максимум с начала года), и очевидно, что для пробития этого уровня сопротивления сырой нефти понадобится что-то чрезвычайно неожиданное и губительное для поставок».

Читайте также: Парламент Ирана одобрил перекрытие Ормузского пролива в ответ на удар США