Более 300 defense tech-компаний присоединились к Дія.City

Все больше украинских и международных разработчиков оборонных технологий выбирают специальный правовой и налоговый режим «Дія.City» для развития своих проектов. К пространству уже присоединилось более 300 компаний, работающих в сфере defense tech. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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Подробности

После начала полномасштабного вторжения Правительство расширило список видов деятельности, с которыми компании могут получить резидентство Дія.City. Это позволило производителям технологической продукции для оборонного сектора воспользоваться преимуществами пространства. С этого времени украинская defense tech-экосистема начала активно расти в рамках Дія.City.

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Среди компаний-резидентов как лидеры отрасли, так и перспективные стартапы, работающие над инновационными решениями в таких сферах:

дроны и БпАК;

разминирование;

РЭБ и связь;

тепловизионные прицелы, приборы ночного видения;

обучающие симуляторы;

навигационные системы;

роботизированные комплексы;

комплектующие для дронов;

программное обеспечение для отрасли;

системы ПВО;

аэростатные системы и т. д.

Какие преимущества

Благодаря резидентству в Дія.City оборонные компании получают инструменты для развития и масштабирования бизнеса, таких как:

специальный налоговый режим, в частности, возможность использовать налог на выведенный капитал (ННИК) для реинвестирования средств в развитие промышленности;

гибкие форматы сотрудничества со специалистами;

инструменты для привлечения венчурных инвестиций;

механизмы защиты интеллектуальной собственности;

резидентство как один из критериев бронирования работников.

Какие компании могут присоединиться к Дія.City

проектируют, производят или обслуживают беспилотные летательные аппараты;

создают роботизированные системы;

обучают операторов дронов;

разрабатывают батареи, аккумуляторы, навигационные системы и другие комплектующие для дронов;

имеют R&D, ведут научно-исследовательскую деятельность или создают технологические продукты для оборонной сферы.

Напомним