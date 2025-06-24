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24 июня 2025, 8:39 Читати українською

Более 300 defense tech-компаний присоединились к Дія.City

Все больше украинских и международных разработчиков оборонных технологий выбирают специальный правовой и налоговый режим «Дія.City» для развития своих проектов. К пространству уже присоединилось более 300 компаний, работающих в сфере defense tech. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Все больше украинских и международных разработчиков оборонных технологий выбирают специальный правовой и налоговый режим «Дія.

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Подробности

После начала полномасштабного вторжения Правительство расширило список видов деятельности, с которыми компании могут получить резидентство Дія.City. Это позволило производителям технологической продукции для оборонного сектора воспользоваться преимуществами пространства. С этого времени украинская defense tech-экосистема начала активно расти в рамках Дія.City.

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Среди компаний-резидентов как лидеры отрасли, так и перспективные стартапы, работающие над инновационными решениями в таких сферах:

  • дроны и БпАК;
  • разминирование;
  • РЭБ и связь;
  • тепловизионные прицелы, приборы ночного видения;
  • обучающие симуляторы;
  • навигационные системы;
  • роботизированные комплексы;
  • комплектующие для дронов;
  • программное обеспечение для отрасли;
  • системы ПВО;
  • аэростатные системы и т. д.

Какие преимущества

Благодаря резидентству в Дія.City оборонные компании получают инструменты для развития и масштабирования бизнеса, таких как:

  • специальный налоговый режим, в частности, возможность использовать налог на выведенный капитал (ННИК) для реинвестирования средств в развитие промышленности;
  • гибкие форматы сотрудничества со специалистами;
  • инструменты для привлечения венчурных инвестиций;
  • механизмы защиты интеллектуальной собственности;
  • резидентство как один из критериев бронирования работников.

Какие компании могут присоединиться к Дія.City

  • проектируют, производят или обслуживают беспилотные летательные аппараты;
  • создают роботизированные системы;
  • обучают операторов дронов;
  • разрабатывают батареи, аккумуляторы, навигационные системы и другие комплектующие для дронов;
  • имеют R&D, ведут научно-исследовательскую деятельность или создают технологические продукты для оборонной сферы.

Напомним

  • Дія.City остается драйвером ИТ-отрасли, которая генерирует 8% ВВП Украины", — добавил Федоров. По прогнозам Минцифры, к концу 2025 года количество резидентов может превысить 2 000, а налоги достичь 30 млрд грн в год, если война не внесет коррективы-аналитики. более популярными, что может привлечь больше фрилансеров в режим.
Источник: Минфин
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