Все больше украинских и международных разработчиков оборонных технологий выбирают специальный правовой и налоговый режим «Дія.City» для развития своих проектов. К пространству уже присоединилось более 300 компаний, работающих в сфере defense tech. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Более 300 defense tech-компаний присоединились к Дія.City
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Подробности
После начала полномасштабного вторжения Правительство расширило список видов деятельности, с которыми компании могут получить резидентство Дія.City. Это позволило производителям технологической продукции для оборонного сектора воспользоваться преимуществами пространства. С этого времени украинская defense tech-экосистема начала активно расти в рамках Дія.City.
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Среди компаний-резидентов как лидеры отрасли, так и перспективные стартапы, работающие над инновационными решениями в таких сферах:
- дроны и БпАК;
- разминирование;
- РЭБ и связь;
- тепловизионные прицелы, приборы ночного видения;
- обучающие симуляторы;
- навигационные системы;
- роботизированные комплексы;
- комплектующие для дронов;
- программное обеспечение для отрасли;
- системы ПВО;
- аэростатные системы
и т. д.
Какие преимущества
Благодаря резидентству в Дія.City оборонные компании получают инструменты для развития и масштабирования бизнеса, таких как:
- специальный налоговый режим, в частности, возможность использовать налог на выведенный капитал (ННИК) для реинвестирования средств в развитие промышленности;
- гибкие форматы сотрудничества со специалистами;
- инструменты для привлечения венчурных инвестиций;
- механизмы защиты интеллектуальной собственности;
- резидентство как один из критериев бронирования работников.
Какие компании могут присоединиться к Дія.City
- проектируют, производят или обслуживают беспилотные летательные аппараты;
- создают роботизированные системы;
- обучают операторов дронов;
- разрабатывают батареи, аккумуляторы, навигационные системы и другие комплектующие для дронов;
- имеют R&D, ведут научно-исследовательскую деятельность или создают технологические продукты для оборонной сферы.
Напомним
- Дія.City остается драйвером ИТ-отрасли, которая генерирует 8% ВВП Украины", — добавил Федоров. По прогнозам Минцифры, к концу 2025 года количество резидентов может превысить 2 000, а налоги достичь 30 млрд грн в год, если война не внесет коррективы-аналитики. более популярными, что может привлечь больше фрилансеров в режим.
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