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23 июня 2025, 18:10 Читати українською

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму свыше $2,6 миллиарда

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2,3 миллиарда евро ($2,64 миллиарда) с момента вторжения в Украину в 2022 году, свидетельствуют данные, предоставленные итальянскими властями, причем последние изъятия произошли в начале месяца. Об этом пишет Reuters.

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2,3 миллиарда евро ($2,64 миллиарда) с момента вторжения в Украину в 2022 году, свидетельствуют данные, предоставленные итальянскими властями, причем последние изъятия произошли в начале месяца.
Фото: depositphotos

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Конфисковали

Италия конфисковала активы, в том числе банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили, в рамках санкций Европейского Союза против Кремля и его сторонников.

Банк Италии заявил, что к концу июня 2023 года их стоимость составляла $2,5 миллиарда. В этом месяце общую сумму не обновили, но заявили, что средства, замороженные из-за санкций против росии, на декабрь 2024 года составили почти 280 миллионов евро, что на 44 миллиона евро больше, чем в предыдущем году.

Отдельно, в начале июня налоговая полиция изъяла базирующуюся в Милане иранскую компанию Irital Shipping Lines и два ее объекта недвижимости общей стоимостью более 1 миллиона евро из-за «военной поддержки Ираном войны россии в агрессии против Украины».

Компания еще не ответила на запрос о комментарии, отправленном по электронной почте агентством Reuters.

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Агентство государственного имущества Италии замораживает все неликвидные активы из-за санкций ЕС, а правительство Италии несет расходы на управление этими активами в течение периода замораживания.

Согласно последним официальным данным, расходы государства на их содержание составили 31,7 миллиона евро по состоянию на февраль 2024 года.

На вопрос об уровне расходов на содержание, понесенных итальянскими налогоплательщиками, агентство заявило, что не может предоставить эту информацию, поскольку это «служебная тайна».

Расчеты Reuters показывают, что расходы могли вырасти примерно на 15 миллионов евро, достигнув более 45 миллионов евро на сегодняшний день.

Доля этих активов зависит от Европейского Союза.

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Если ЕС решит сделать замораживание постоянным, государство должно начать производство по превращению их в конфискацию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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