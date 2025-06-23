Международный рынок: Доллар растет, инвесторы готовятся к ответу Ирана на атаки США

Доллар США укрепился в понедельник, 23 июня, поскольку обеспокоенные инвесторы ищут безопасность, хотя сдержанные движения свидетельствуют о том, что рынки ожидали ответа Ирана на атаки США на его ядерные объекты, обострившие конфликт на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Основные изменения произошли на рынке нефти, где цены на сырую нефть достигли пятимесячного максимума, в то время как мировые акции упали после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана, а президент Дональд Трамп нарушил идею смены режима в Исламской республике.

Что с валютой

На валютных рынках евро снизился на 0,33% до $1,1484, тогда как австралийский доллар, часто рассматриваемый как индикатор риска, достиг месячного минимума и в последний раз был на 0,67% слабее до $0,6408.

Таким образом, индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести другим единицам, вырос на 0,12% до 99,037. Фунт стерлингов снизился на 0,26% до 1,3416 доллара, в то время как новозеландский доллар упал на 0,68% до 0,5926 доллара.

Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, что рынки находятся в режиме ожидания относительно реакции Ирана, больше беспокоясь о положительном инфляционном влиянии конфликта, чем о негативном экономическом.

«Валютные рынки будут зависеть от комментариев и действий правительств Ирана, Израиля и США», — сказал Конг.

«Риски явно смещены в сторону дальнейшего роста валют-убежищ, если стороны эскалируют конфликт».

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Доллар вырос на 0,52% по отношению к иене до 146,81 после того, как в начале сессии достиг месячного максимума. Американская валюта бросила тень на другие азиатские валюты, включая рупию, ринггит и филиппинское песо.

Стратеги Bank of America заявили, что пара доллар/йена может возрасти, если цены на нефть будут оставаться высокими, отметив, что Япония импортирует почти всю свою нефть, более 90% которой поступает с Ближнего Востока, тогда как США в значительной степени являются энергетически независимыми.

«Мы считаем, что пара USD/JPY работает как защита от эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке с положительным переносом», — говорится в их записке.

Иран пообещал защищаться через день после того, как США сбросили бомбы для уничтожения бункеров на гору над иранским ядерным полигоном Фордоу. Американские лидеры призвали Тегеран отказаться от позиций на фоне возникновения очагов антивоенных протестов в городах США.

На пути к тому, что широко считается наиболее эффективной угрозой для Запада Ирану, его парламент одобрил решение о закрытии Ормузского пролива. Почти четверть мировых поставок нефти проходит через узкие воды, разделяемые Ираном с Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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«Рынки, похоже, пока рассматривают удары США по Ирану как сдержанное событие, а не как начало более широкой войны», — сказал Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo.

«Приглушенный поток инвестиций в приюты свидетельствует о том, что инвесторы все еще предполагают, что это одноразовая эскалация, а не нарушение мировых поставок нефти или торговли».

Хотя доллар вернул себе роль безопасной гавани из-за быстрого роста геополитических рисков, относительно сдержанные движения свидетельствуют о том, что инвесторы все еще осторожны по отношению к ва-банкингу с долларом.

Падение доллара

Американская валюта в этом году упала на 8,6% по отношению к своим основным конкурентам, поскольку экономическая неопределенность, вызванная тарифами президента Дональда Трампа, и обеспокоенность их влиянием на рост экономики США побудили инвесторов спешить в поисках альтернатив.