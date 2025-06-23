Пользователи X Илона Маска смогут инвестировать и торговать в соцсети

Пользователи X Илона Маска в скором времени получат возможность инвестировать и торговать в соцсети, сообщает Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Линду Яккарино.

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Что известно

X также изучает варианты по выпуску кредитных и дебетовых карт. По словам Яккарино, это может произойти уже в текущем году.

В конце января источник Reuters заявил, что Visa и X будут работать над совместным платежным решением внутри соцсети. Позже эти планы подтвердила сама Яккарино на своей странице в X.

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Visa станет первым партнером платежного сервиса X Money, который позволит пополнять кошелек в X и подключать дебетовые карты для P2P-переводов.

Кроме того, пользователи соцсети смогут переводить деньги на свой банковский счет из X Money. Сначала сервис будет запущен в США, отметила Яккарино.

Напомним