Пользователи X Илона Маска в скором времени получат возможность инвестировать и торговать в соцсети, сообщает Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Линду Яккарино.
Пользователи X Илона Маска смогут инвестировать и торговать в соцсети
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Что известно
X также изучает варианты по выпуску кредитных и дебетовых карт. По словам Яккарино, это может произойти уже в текущем году.
В конце января источник Reuters заявил, что Visa и X будут работать над совместным платежным решением внутри соцсети. Позже эти планы подтвердила сама Яккарино на своей странице в X.
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Visa станет первым партнером платежного сервиса X Money, который позволит пополнять кошелек в X и подключать дебетовые карты для P2P-переводов.
Кроме того, пользователи соцсети смогут переводить деньги на свой банковский счет из X Money. Сначала сервис будет запущен в США, отметила Яккарино.
Напомним
- Илон Маскобъявил о запуске бета-версии банковского приложения X Money, которое станет частью платформы X и разрешит проводить финансовые операции, но на начальном этапе доступ получат только отдельные пользователи.
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