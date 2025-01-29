Илон Маск и Visa объединяются для создания финансового кошелька X Money

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, объявила о стратегическом партнерстве с Visa . Целью сотрудничества является поддержка нового финансового продукта под названием X Money, который планируется запустить в будущем. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Как будет работать X Money?

В рамках партнерства будет использоваться технология Visa Direct, позволяющая осуществлять переводы в режиме реального времени. Это станет основой для функций нового кошелька, включая:

Пополнение средств на счет в X Money;

Подключение дебетовых карт для проведения транзакций;

Перевод средств обратно на банковские счета пользователей.

Генеральный директор X Линда Яккарино назвала это партнерство первым из серии «больших анонсов», связанных с X Money. Пока продукт еще не запущен, но компания активно готовится к его внедрению.

Финансовое видение Илона Маска

Идея превращения X в финансовую платформу не нова для Маска. Вскоре после приобретения Twitter (который позже был переименован в X) он анонсировал планы интеграции финансовых инструментов. Среди них возможность поддержки создателей контента через чаевые и предложение высоких процентных ставок для пользователей, которые будут сохранять средства на платформе.

Для реализации этих планов X активно получает лицензии на осуществление денежных переводов в разных штатах США через свою дочернюю компанию X Payments. В настоящее время компания уже имеет необходимые разрешения более чем в 40 штатах, что подчеркивает ее амбиции в сфере финансовых услуг.

Финансовое состояние X

Несмотря на амбициозные планы, финансовое состояние платформы остается сложным. В письме к сотрудникам Маск отметил, что X «едва выходит на самоокупаемость». Кроме того, банки, такие как Morgan Stanley, Barclays и Bank of America, пытаются продать часть долга в 13 миллиардов, возникший после приобретения Twitter в 2022 году.