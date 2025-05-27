Илон Маск начал бета-тестирование финансового сервиса X Money

Илон Маск объявил о запуске бета-версии банковского приложения X Money, которое станет частью платформы X и разрешит проводить финансовые операции, но на начальном этапе доступ получат только отдельные пользователи. Об этом пишет Cointelegraph.

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Что известно

Маск подчеркнул, что сервис нуждается в осторожном запуске, ведь речь идет о средствах людей. Полноценный запуск X Money запланирован на 2025 год, и в настоящее время компания уже имеет 41 лицензию на денежные переводы в США.

Цель проекта

X Money должна стать основой «всеохватывающего приложения», о котором Маск говорил еще после покупки Twitter в 2022 году, когда он планировал добавить возможность переводов и чаевых для создателей контента.

Ожидаемые функции

Сервис позволит производить переводы, оплачивать услуги и проводить банковские операции. Есть предположение, что X Money может поддерживать криптовалюты, в частности биткоин.