Илон Маск объявил о запуске бета-версии банковского приложения X Money, которое станет частью платформы X и разрешит проводить финансовые операции, но на начальном этапе доступ получат только отдельные пользователи. Об этом пишет Cointelegraph.
Илон Маск начал бета-тестирование финансового сервиса X Money
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Что известно
Маск подчеркнул, что сервис нуждается в осторожном запуске, ведь речь идет о средствах людей. Полноценный запуск X Money запланирован на 2025 год, и в настоящее время компания уже имеет 41 лицензию на денежные переводы в США.
Цель проекта
X Money должна стать основой «всеохватывающего приложения», о котором Маск говорил еще после покупки Twitter в 2022 году, когда он планировал добавить возможность переводов и чаевых для создателей контента.
Ожидаемые функции
Сервис позволит производить переводы, оплачивать услуги и проводить банковские операции. Есть предположение, что X Money может поддерживать криптовалюты, в частности биткоин.
Источник: Минфин
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