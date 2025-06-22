Биткоин обрушился ниже $100 тыс на фоне удара США по Ирану и вероятного ответа Тегерана. Об этом свидетельствуют данные торгов 22 июня.
Биткоин рухнул ниже $100 тысяч на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
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На момент написания новости котировки первой криптовалюты упали до уровня $99 тысяч. Под ликвидацию на рынке попали трейдеры на сумму $1 млрд.
В соцсетях уже говорят о предстоящем «черном понедельнике» для всех рискованных активов.
Напомним, что Соединенные Штаты нанесли прямые авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, что стало беспрецедентным шагом, фактически втягивающим США в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.
Источник: Минфин
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