Биткоин рухнул ниже $100 тысяч на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Биткоин обрушился ниже $100 тыс на фоне удара США по Ирану и вероятного ответа Тегерана. Об этом свидетельствуют данные торгов 22 июня.

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На момент написания новости котировки первой криптовалюты упали до уровня $99 тысяч. Под ликвидацию на рынке попали трейдеры на сумму $1 млрд.

В соцсетях уже говорят о предстоящем «черном понедельнике» для всех рискованных активов.

Напомним, что Соединенные Штаты нанесли прямые авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, что стало беспрецедентным шагом, фактически втягивающим США в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.