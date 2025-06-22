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22 июня 2025, 20:21 Читати українською

Биткоин рухнул ниже $100 тысяч на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Биткоин обрушился ниже $100 тыс на фоне удара США по Ирану и вероятного ответа Тегерана. Об этом свидетельствуют данные торгов 22 июня.

Биткоин обрушился ниже $100 тыс на фоне удара США по Ирану и вероятного ответа Тегерана.

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На момент написания новости котировки первой криптовалюты упали до уровня $99 тысяч. Под ликвидацию на рынке попали трейдеры на сумму $1 млрд.

В соцсетях уже говорят о предстоящем «черном понедельнике» для всех рискованных активов.

Напомним, что Соединенные Штаты нанесли прямые авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, что стало беспрецедентным шагом, фактически втягивающим США в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zevs1
zevs1
22 июня 2025, 21:24
#
Нефть это реальный товар который будет дорожать, поэтому и начался процесс перевода средств из одного актива в другой на котором можно заработать.
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