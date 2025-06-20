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20 июня 2025, 12:44 Читати українською

В Минфине объяснили необходимость создания реестра счетов и банковских сейфов

Создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц является одной из норм законопроекта, принятие которого необходимо для присоединения Украины к зоне платежей в евро. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе конференции НБУ в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц является одной из норм законопроекта, принятие которого необходимо для присоединения Украины к зоне платежей в евро.
Фото: mof.gov.ua

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Интеграции в еврозону

Марченко отметил, что законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, достаточно сложен, и некоторые вопросы дискуссионны и трудны для восприятия.

«Я считаю, что нам нужно принять факт: если мы хотим производить платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора», — подчеркнул министр.

Преимущества для украинцев

В случае принятия закона расчеты в евро максимально упростятся, пояснил Марченко:

  • Нет необходимости открывать счета за границей. Украинцы смогут производить платежи в евро непосредственно из Украины.
  • Быстрота. Вместо дней расчеты будут занимать секунды или минуты.
  • Отсутствие комиссий. Платежи в евро будут без комиссий (сейчас они составляют от 0,7 до 1,5%).

По словам министра, для граждан, не имеющих проблем с законом, будет возможность открыто показать собственные счета и получить право производить платежи в любую страну ЕС.

«Конечно, есть много дискуссий, касающихся реестра счетов, ячеек, других вещей, которые сейчас дискуссионны. Но мы должны пройти этот путь, быть прозрачными и понять: если мы хотим осуществлять платежи в зоне евро, это наш путь, который должен неумолимо нас к этому подвести», — подытожил Марченко.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2025 года Кабмин одобрил пакет законопроектов Минфина для подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).

В реестр будут вноситься сведения:

  • о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, электронных кошельках и т. п.;
  • о владельцах таких счетов;
  • об учреждениях, где открыты счета.

В то же время не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и содержании сейфа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
AllexL
AllexL
20 июня 2025, 13:31
#
Чим існуючий реєстр рахунків незадовільняє ? (податкова бачить всі ваши відкриті рахунки у всіх банках, можете перевірити в податковому кабинеті)
+
0
Три літри
Три літри
20 июня 2025, 14:20
#
Податкован не бачить всі рахунки. Вона лише знає про наявність рахунків у юридичних осіб та ФОП в окремих банках.
+
0
Три літри
Три літри
20 июня 2025, 14:19
#
Знов редакція поширює відверту брехню

Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб є однією з норм законопроєкту, ухвалення якого необхідне для приєднання України до зони платежів у євро.

Немає жодного зв’язку між приєднанням до зони платежів у євро та реєстром рахунків, а тим більш банківських сейфів.

Але схоже редакції гроші не пахнуть.
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