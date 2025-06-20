Создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц является одной из норм законопроекта, принятие которого необходимо для присоединения Украины к зоне платежей в евро. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе конференции НБУ в Киеве, сообщает РБК-Украина.
В Минфине объяснили необходимость создания реестра счетов и банковских сейфов
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Интеграции в еврозону
Марченко отметил, что законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, достаточно сложен, и некоторые вопросы дискуссионны и трудны для восприятия.
«Я считаю, что нам нужно принять факт: если мы хотим производить платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора», — подчеркнул министр.
Преимущества для украинцев
В случае принятия закона расчеты в евро максимально упростятся, пояснил Марченко:
- Нет необходимости открывать счета за границей. Украинцы смогут производить платежи в евро непосредственно из Украины.
- Быстрота. Вместо дней расчеты будут занимать секунды или минуты.
- Отсутствие комиссий. Платежи в евро будут без комиссий (сейчас они составляют от 0,7 до 1,5%).
По словам министра, для граждан, не имеющих проблем с законом, будет возможность открыто показать собственные счета и получить право производить платежи в любую страну ЕС.
«Конечно, есть много дискуссий, касающихся реестра счетов, ячеек, других вещей, которые сейчас дискуссионны. Но мы должны пройти этот путь, быть прозрачными и понять: если мы хотим осуществлять платежи в зоне евро, это наш путь, который должен неумолимо нас к этому подвести», — подытожил Марченко.
Напомним
«Минфин» писал, что в апреле 2025 года Кабмин одобрил пакет законопроектов Минфина для подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).
В реестр будут вноситься сведения:
- о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, электронных кошельках
и т. п.;
- о владельцах таких счетов;
- об учреждениях, где открыты счета.
В то же время не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и содержании сейфа.
Комментарии - 3
Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб є однією з норм законопроєкту, ухвалення якого необхідне для приєднання України до зони платежів у євро.
Немає жодного зв’язку між приєднанням до зони платежів у євро та реєстром рахунків, а тим більш банківських сейфів.
Але схоже редакції гроші не пахнуть.