Налоговая обновила список «белого бизнеса»

Налоговая обновила перечень плательщиков «Территории высокого уровня доверия», так называемого «Клуба белого бизнеса». Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Кто в списке

В список вошли 9673 компании, что на 1474 больше, чем в предыдущем перечне по состоянию на 1 апреля 2025 года.

«Это не просто перечень цифр — это сигнал. Бизнес, работающий честно, государство поддерживает и сопровождает. Мы постепенно переходим от фискального давления к партнерству. В основе — прозрачность, доверие и сотрудничество», — написал чиновник.

Более половины компаний подтвердили свою прозрачность.

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В этот раз 66,3% плательщиков сохранили свой статус — это предприятия, стабильно демонстрирующие высокий уровень налоговой культуры и ведущие деятельность прозрачно. Такая доля — яркий сигнал, что значительное количество бизнесов системно работают в правовом поле и соблюдают нормы добродетели.

В список вошли представители крупного, среднего и малого бизнеса с лучшими показателями налогов.

Наибольшее увеличение произошло среди юридических лиц на общей системе налогообложения — их стало больше на 918 плательщиков.

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Как отметил Гетманцев, для обслуживания компаний из перечня привлечены 644 комплаенс-менеджера, которые работают с налогоплательщиками, сопровождают их и помогают снижать налоговые риски.

Следующее обновление Список ожидается в сентябре 2025 года.