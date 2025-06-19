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19 июня 2025, 18:54 Читати українською

Налоговая обновила список «белого бизнеса»

Налоговая обновила перечень плательщиков «Территории высокого уровня доверия», так называемого «Клуба белого бизнеса». Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Налоговая обновила перечень плательщиков «Территории высокого уровня доверия», так называемого «Клуба белого бизнеса».
Фото: depositphotos

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Кто в списке

В список вошли 9673 компании, что на 1474 больше, чем в предыдущем перечне по состоянию на 1 апреля 2025 года.

«Это не просто перечень цифр — это сигнал. Бизнес, работающий честно, государство поддерживает и сопровождает. Мы постепенно переходим от фискального давления к партнерству. В основе — прозрачность, доверие и сотрудничество», — написал чиновник.

Более половины компаний подтвердили свою прозрачность.

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В этот раз 66,3% плательщиков сохранили свой статус — это предприятия, стабильно демонстрирующие высокий уровень налоговой культуры и ведущие деятельность прозрачно. Такая доля — яркий сигнал, что значительное количество бизнесов системно работают в правовом поле и соблюдают нормы добродетели.

В список вошли представители крупного, среднего и малого бизнеса с лучшими показателями налогов.

Наибольшее увеличение произошло среди юридических лиц на общей системе налогообложения — их стало больше на 918 плательщиков.

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Как отметил Гетманцев, для обслуживания компаний из перечня привлечены 644 комплаенс-менеджера, которые работают с налогоплательщиками, сопровождают их и помогают снижать налоговые риски.

Следующее обновление Список ожидается в сентябре 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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