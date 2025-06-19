Правительство Сирии 15 июня осуществило первый за последние 14 лет SWIFT-перевод — деньги поступили в итальянский банк, сообщил Reuters глава местного центробанка Абдулкадер Хусрие.
Сирия провела SWIFT-перевод впервые с 2011 года
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Что известно
По его словам, транзакция стала важной вехой на пути Дамаска по возвращению в мировую финансовую систему.
Ранее Хусрие анонсировал план стабилизации сирийской экономики, над которым финансовый регулятор работает совместно с Минфином республики.
Основная цель предлагаемых мер — вернуть доверие народа к государственной финансовой системе. Помимо этого, предполагается побудить сирийцев вновь начать инвестировать. Раскрывая перечень мер 9 июня, глава ЦБ сообщил, что страну вновь подключат к системе SWIFT.
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Напомним
- Сирия была отключена от международной платежной системы с 2011 года, поскольку находилась в состоянии гражданской войны и под западными санкциями. є
- Наложенные на государство ограничения тормозили его экономическое развитие: например, было введено эмбарго на импорт нефти, также ограничивались поставки новых технологий в страну.
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- Ранее, до свержения Башара Асада в декабре 2024 года, сирийская экономика находилась в глубоком кризисе. Временное правительство Ахмеда аль-Шараа, пришедшее к власти после многолетнего конфликта Асада и оппозиции, объявило курс на либерализацию экономики и открытость для международных инвесторов. Поддержку реформам оказала и отмена санкций США, введенных против режима Асада.
- Сирия уже начала переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком (ВБ). Саудовская Аравия и Катар недавно погасили задолженность Сирии перед ВБ в размере $15,5 млн и пообещали финансировать выплаты зарплат бюджетникам на ближайшие месяцы.
- Также подписаны предварительные соглашения с компаниями из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара о строительстве объектов инфраструктуры и энергетики.
Источник: Минфин
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