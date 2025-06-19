Сирия провела SWIFT-перевод впервые с 2011 года

Правительство Сирии 15 июня осуществило первый за последние 14 лет SWIFT-перевод — деньги поступили в итальянский банк, сообщил Reuters глава местного центробанка Абдулкадер Хусрие.

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Что известно

По его словам, транзакция стала важной вехой на пути Дамаска по возвращению в мировую финансовую систему.

Ранее Хусрие анонсировал план стабилизации сирийской экономики, над которым финансовый регулятор работает совместно с Минфином республики.

Основная цель предлагаемых мер — вернуть доверие народа к государственной финансовой системе. Помимо этого, предполагается побудить сирийцев вновь начать инвестировать. Раскрывая перечень мер 9 июня, глава ЦБ сообщил, что страну вновь подключат к системе SWIFT.

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Напомним

Сирия была отключена от международной платежной системы с 2011 года, поскольку находилась в состоянии гражданской войны и под западными санкциями. є

Наложенные на государство ограничения тормозили его экономическое развитие: например, было введено эмбарго на импорт нефти, также ограничивались поставки новых технологий в страну.

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