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19 июня 2025, 17:04 Читати українською

Сирия провела SWIFT-перевод впервые с 2011 года

Правительство Сирии 15 июня осуществило первый за последние 14 лет SWIFT-перевод — деньги поступили в итальянский банк, сообщил Reuters глава местного центробанка Абдулкадер Хусрие.

Правительство Сирии 15 июня осуществило первый за последние 14 лет SWIFT-перевод — деньги поступили в итальянский банк, сообщил Reuters глава местного центробанка Абдулкадер Хусрие.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПо его словам, транзакция стала важной вехой на пути Дамаска по возвращению в мировую финансовую систему.
Фото: meestpay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По его словам, транзакция стала важной вехой на пути Дамаска по возвращению в мировую финансовую систему.

Ранее Хусрие анонсировал план стабилизации сирийской экономики, над которым финансовый регулятор работает совместно с Минфином республики.

Основная цель предлагаемых мер — вернуть доверие народа к государственной финансовой системе. Помимо этого, предполагается побудить сирийцев вновь начать инвестировать. Раскрывая перечень мер 9 июня, глава ЦБ сообщил, что страну вновь подключат к системе SWIFT.

Читайте также: Глава Ц Б Сирии сообщил о скором подключении страны к SWIFT

Напомним

  • Сирия была отключена от международной платежной системы с 2011 года, поскольку находилась в состоянии гражданской войны и под западными санкциями. є
  • Наложенные на государство ограничения тормозили его экономическое развитие: например, было введено эмбарго на импорт нефти, также ограничивались поставки новых технологий в страну.

Читайте также: Евросоюз отменил экономические санкции против Сирии

  • Ранее, до свержения Башара Асада в декабре 2024 года, сирийская экономика находилась в глубоком кризисе. Временное правительство Ахмеда аль-Шараа, пришедшее к власти после многолетнего конфликта Асада и оппозиции, объявило курс на либерализацию экономики и открытость для международных инвесторов. Поддержку реформам оказала и отмена санкций США, введенных против режима Асада.
  • Сирия уже начала переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком (ВБ). Саудовская Аравия и Катар недавно погасили задолженность Сирии перед ВБ в размере $15,5 млн и пообещали финансировать выплаты зарплат бюджетникам на ближайшие месяцы.
  • Также подписаны предварительные соглашения с компаниями из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара о строительстве объектов инфраструктуры и энергетики.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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KValera
KValera
19 июня 2025, 18:53
#
От якби росію років на 10−15 відключили від SWIFT
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