Рада приняла закон о государственно-частном партнерстве

По ее словам, парламент принял во втором чтении очень важный закон о ГЧП. «Без преувеличения мы шли годами до его принятия», — написала Свириденко.

Министр отмечает, что в Украине инфраструктура сможет строиться или восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве — с бизнесом и с донорами. На основе публично частного партнерства. Так как это происходит в мире.