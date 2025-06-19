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19 июня 2025, 16:01 Читати українською

Рада приняла закон о государственно-частном партнерстве

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7508 об усовершенствовании механизма привлечения частных инвестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства. За документ проголосовали 256 депутатов. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7508 об усовершенствовании механизма привлечения частных инвестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Почему он поможет привлечь инвестиции в восстановление?

По ее словам, парламент принял во втором чтении очень важный закон о ГЧП. «Без преувеличения мы шли годами до его принятия», — написала Свириденко.

Министр отмечает, что в Украине инфраструктура сможет строиться или восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве — с бизнесом и с донорами. На основе публично частного партнерства. Так как это происходит в мире.

«Хотя концепт ГЧП в Украине существует уже давно, но за все время у нас было заключено только два больших концессионных договора. Благодаря изменениям в законодательство мы рассчитываем, что механизм ГЧП наконец-то заработает и принесет нам в ближайшие годы до 1 млрд долларов инвестиций в конкретные проекты. Прежде всего, это могут быть такие сферы: порты, больницы, муниципальные», — написала министр.

Что дает закон

  • Закон позволяет ввести гибридную модель ГЧП, в которой совмещается бюджет, гранты от наших международных партнеров и частное финансирование. Это и дешевле для государства, и быстрее и безопаснее для инвестора.
  • Маленькие общины теперь смогут реализовывать проекты без дорогих ТЭО — достаточно концепта. К примеру, маленький реабилитационный центр, садик или доступное жилье. А государственные компании, например Укрзализныця, — запускать ГЧП без бюрократического лабиринта. Это позволит им восстанавливать вокзалы, а Укрэнерго — электросети.
  • Еще одно важное изменение — государство получит право запускать упрощенную процедуру для проектов восстановления: в медицине, транспорте, энергетике, образовании, социальных услугах. Она будет действовать во время военного положения и еще через 7 лет — для проектов любого размера.
  • Кроме того, закон вводит дополнительные гарантии для инвесторов (например, стабильность условий договора), а также обновляет более 30 секторальных законов. Теперь ГЧП сможет заработать в тех сферах, где раньше это было почти невозможно из-за юридических барьеров, например в медицине, образовании, культуре, транспорте или жилищном хозяйстве.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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