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19 июня 2025, 12:34 Читати українською

Налог на «доходы с OLX». Гетманцев назвал выгоды от нового налога

Правительство подало в Верховную Раду законопроект, по которому цифровые платформы будут удерживать налог с пользователей, предоставляющих услуги или продающих товары. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Правительство подало в Верховную Раду законопроект, по которому цифровые платформы будут удерживать налог с пользователей, предоставляющих услуги или продающих товары.
Фото: depositphotos

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Выгода от налога «на доходы с OLX»

По словам Гетманцева, парламент получил от правительства законопроект, в котором предлагается порядок налогообложения цифровых платформ. Там предусмотрено, что цифровые платформы должны отчитываться о проводимых на них операциях и удерживать налоги с пользующихся ими. Это касается и услуг и товаров.

Читайте также: Продал на OLX — уплаты 10% налога: как это будет работать на практике

«В украинском законодательстве есть старая действующая норма, по которой соглашения по продаже любого имущества облагаются налогом по общей ставке НДФЛ. Нынешняя оппозиция, которая пытается сеять панику среди людей, умалчивает, что есть старая действующая норма, по которой операции по продаже любого имущества (и не только через интернет), облагаются по общей ставке НДФЛ», — отметил Гетманцев.

Он уточнил, что вместо этого законопроект правительства предусматривает уменьшение ставки с 18% до 5%.

«Поэтому здесь речь не о драконовском законопроекте, а о драконовской норме, которую еще давно ввели в Налоговый кодекс. Просто никто о ней не упоминал, и никто не хочет признавать, что это было их рук дело», — подчеркнул нардеп.

Читайте также: Налог на старые туфли. Гетманцев ответил «Минфину» придется ли платить украинцам, которые продают подержанные вещи

Гетманцев заверил, что депутаты никогда не допустят того, чтобы украинцы платили налоги за продажу личных вещей.

Напомним

  • В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект № 13232, предусматривающий новые налоговые правила для физических лиц-продавцов товаров через маркетплейсы.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
19 июня 2025, 14:30
#
Кінець ОЛХ) Агонія Гетьманцева, ще не довго осталось, потерп.
Вице-премьер-министр Единства Чернышев уехал из Украины и не вернулся Це той що поверненням Українців займався!
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
19 июня 2025, 14:43
#
Алексей Чернышев, вице-премьер-министр Украины — министр Единства, уехал в командировку в Европу и не приехал на форум в Киеве 6 июня, который сам и организовал

Потужно) Мабуть у Европі краще ніж в Україні, Гетьманцеву пропооную обложити податками усю Европу, можна додатково податок на Европейське повітря Альп наприклад. )
+
+55
Lololoq
Lololoq
19 июня 2025, 14:37
#
По статистике мирового банка те, кто получает чистыми приблизительно до 3700 гривен в месяц — это люди за чертой бедности. Необлагаемый минимум доходов граждан должен быть 3700грн в месяц , а у нас 17грн! Т. е. налоги хотят брать не только с бедных, но и с нищих. Может внести изменения в законодательство по поводу выборов в военное время и провести выборы? Ещё 10 лет таких управленцев страна не переживёт.
+
0
parseval
parseval
19 июня 2025, 14:54
#
Можна закривати ОЛХ, Пром і подібні. Навіть якщо підуть не всі, віддік як продавців так и покупців зробить платформи мертвими.
+
0
Death
Death
19 июня 2025, 14:56
#
Сам глава налоговой поводил по губам 3-х литровому с его 5% от продаж б.у. вещей.
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