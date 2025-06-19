Налог на «доходы с OLX». Гетманцев назвал выгоды от нового налога

Правительство подало в Верховную Раду законопроект, по которому цифровые платформы будут удерживать налог с пользователей, предоставляющих услуги или продающих товары. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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По словам Гетманцева, парламент получил от правительства законопроект, в котором предлагается порядок налогообложения цифровых платформ. Там предусмотрено, что цифровые платформы должны отчитываться о проводимых на них операциях и удерживать налоги с пользующихся ими. Это касается и услуг и товаров.

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«В украинском законодательстве есть старая действующая норма, по которой соглашения по продаже любого имущества облагаются налогом по общей ставке НДФЛ. Нынешняя оппозиция, которая пытается сеять панику среди людей, умалчивает, что есть старая действующая норма, по которой операции по продаже любого имущества (и не только через интернет), облагаются по общей ставке НДФЛ», — отметил Гетманцев.

Он уточнил, что вместо этого законопроект правительства предусматривает уменьшение ставки с 18% до 5%.

«Поэтому здесь речь не о драконовском законопроекте, а о драконовской норме, которую еще давно ввели в Налоговый кодекс. Просто никто о ней не упоминал, и никто не хочет признавать, что это было их рук дело», — подчеркнул нардеп.

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Гетманцев заверил, что депутаты никогда не допустят того, чтобы украинцы платили налоги за продажу личных вещей.

Напомним