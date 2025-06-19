Цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за более чем 2,5 года

Цены на природный газ на украинском рынке в среду 18 июня резко выросли до более чем 31 550 грн/тыс. куб м (с НДС), Об этом свидетельствуют котировки Natural gas ExPro. Таким образом, цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за 2,5 года, с 24 ноября 2022 г.

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Как изменились цены

Согласно котировкам ExPro, газ в Украине в среду торговался по ценам 31 200 — 31 900 грн/тыс. куб м (с НДС) в зависимости от ресурса, а значительная часть предложений в конце дня была на уровне 32 000 грн/тыс. куб м и выше.

При пересчете стоимость газа составляет 26 000 — 26 583 грн/тыс. куб м (без НДС) или $626−640/тыс. куб м или €51,1−52,3/MWh.

Стоит отметить, что речь идет исключительно о ценах на украинском рынке, которые не учитывают поставки природного газа по специальным ценам на условиях ПСО, как поставки газа для населения, производителей тепла и электроэнергии. Этим потребителям компании Группы Нафтогаз поставляют газ по фиксированным ценам в соответствии с Постановлением Кабинета Министров.

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Причины роста цен

Цены на газ в Украине растут с начала мая 2025 г. В целом с начала июня газ на украинском рынке подорожал на 26%, а с начала мая — в 1,6 раза.

В последние дни темпы роста цен на газ ускорились. Да, если накануне на украинском рынке встречались цены 29 500 грн/тыс. куб м (с НДС), то уже в среду цены превышали 31500 грн/тыс. куб м (с НДС).

В значительной степени рост цен на газ в Украине связан с ростом цен на европейских хабах, которые в среду впервые с начала апреля 2025 г. превысили €40/MWh.

Газ в Европе дорожает на фоне геополитических рисков, прежде всего войны Израиля и Ирана, которые могут повлиять на глобальные поставки и спрос на LNG.

Другим фактором, влияющим на внутренние цены на природный газ, является стабильно высокий спрос на ресурс в Украине. Промышленные потребители активно покупают природный газ как на следующий месяц, так и создавая запасы на осень-зиму.

Заметными покупателями на украинском рынке есть и государственные компании, как ООО «Оператор ГТС Украины» и ООО «Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг».

Кроме того, объемы предложения газа на украинском рынке снижены после того, как Кабмин обязал ПАО «Укрнафта» продавать газ собственной добычи для «Нафтогаза» по фиксированной цене 12 000 грн/тыс. куб м для снабжения потребителей на условиях ПСО.

Напомним