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19 июня 2025, 10:10 Читати українською

В США в прошлом году ежедневно появлялось более 1000 новых миллионеров — отчет UBS

Согласно отчету швейцарского банка UBS, опубликованному в среду, 18 июня, в прошлом году в США возросло количество долларовых миллионеров: более 379 тысяч человек стали новыми долларовыми миллионерами, что составляет более 1000 в день. Об этом пишет Reuters.

Согласно отчету швейцарского банка UBS, опубликованному в среду, 18 июня, в прошлом году в США возросло количество долларовых миллионеров: более 379 тысяч человек стали новыми долларовыми миллионерами, что составляет более 1000 в день.
Фото: depositphotos

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Рост мирового богатства

Согласно отчету UBS за 2025 год, чистый капитал частных лиц вырос на 4,6% по всему миру и более чем на 11% в Америке благодаря стабильному доллару США и оптимистическим финансовым рынкам. В 2024 году на Соединенные Штаты приходилось около 40% мировых миллионеров.

В 2023 году Европа, Ближний Восток и Африка возглавили восстановление мирового богатства после спада в 2022 году.

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Китай, который в отчете определен как материковый Китай, Гонконг и Тайвань, в прошлом году лидировал по количеству лиц с чистым капиталом от 100 000 до 1 миллиона долларов, что составило 28,2%, далее следуют Западная Европа с 25,4% и Северная Америка с 20,9%.

Однако большинство людей во всем мире находились ниже этого порога, причем более 80% взрослых в выборке UBS имели чистый капитал менее 100 000 долларов. В общей сложности около 1,6% зарегистрировали чистый капитал в размере 1 миллион долларов или более, говорится в отчете.

Швейцарский банк прогнозирует дальнейший рост среднего богатства взрослого человека в течение следующих пяти лет, во главе с Соединенными Штатами и, в меньшей степени, Китаем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
19 июня 2025, 11:02
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Нічого собі скільки в них тцкшників (навіяно сусідньою темою про українських міліонерів)
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