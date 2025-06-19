Верховная Рада поддержала поправки к законопроекту, которые возвращают справедливость для ФОПов на фронте.Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Проблема военных-ФОПов частично решена — Гетманцев
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Что известно
«Верховная Рада поддержала мои поправки, возвращающие справедливость для ФОП на фронте», — написал Гетманцев.
Что меняется:
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ФОП-контрактники освобождены от уплаты НДФЛ, ЕП, военного сбора и ЕСВ.
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Налоговая автоматически получает данные о военных-ФОПах — и автоматически применяет освобождение от уплаты. Ограничение в 10 дней на представление документов отменено.
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После демобилизации есть: 150 дней на предоставление отчетности без штрафов и 180 дней на уплату налогов за работников — тоже без штрафов и пени.
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Весь налоговый долг военных-ФОПов подлежит аннулированию.
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Налоговая обязана возобновить регистрацию единого налога с даты ее аннулирования (если отменили из-за долга).
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Если у налоговой нет информации о ФОП-военном — можно подать заявление. Без ограничения во времени и соблюдения всех прав.
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Напомним
- Проблему отказа банков в кредитах военнослужащим изучают в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и его глава Даниил Гетманцев анонсировал подготовку решений по ее преодолению.
- Пока банки не открывают кредитные лимиты и блокируют услугу «Оплата частями» для военных.
Комментарии - 1
Тобто умовний мажор котрий працював через ФОП, просто дає трохи баксів кому треба, отримує убд, і анулює свій податковий борг, оце потужно!
«ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.»
Чекаємо новин в ЗМІ про збільшення ФОП-«контрактників» котрих раптово побільшає, так само як і мільйонерів під час війни, що є не меншим парадоксом :)