Проблема военных-ФОПов частично решена — Гетманцев

Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Верховная Рада поддержала мои поправки, возвращающие справедливость для ФОП на фронте», — написал Гетманцев.

ФОП-контрактники освобождены от уплаты НДФЛ, ЕП, военного сбора и ЕСВ.

Налоговая автоматически получает данные о военных-ФОПах — и автоматически применяет освобождение от уплаты. Ограничение в 10 дней на представление документов отменено.

После демобилизации есть: 150 дней на предоставление отчетности без штрафов и 180 дней на уплату налогов за работников — тоже без штрафов и пени.

Весь налоговый долг военных-ФОПов подлежит аннулированию.

Налоговая обязана возобновить регистрацию единого налога с даты ее аннулирования (если отменили из-за долга).