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19 июня 2025, 8:19 Читати українською

Проблема военных-ФОПов частично решена — Гетманцев

Верховная Рада поддержала поправки к законопроекту, которые возвращают справедливость для ФОПов на фронте.Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Верховная Рада поддержала поправки к законопроекту, которые возвращают справедливость для ФОПов на фронте.
Фото: mod.gov.ua

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Что известно

«Верховная Рада поддержала мои поправки, возвращающие справедливость для ФОП на фронте», — написал Гетманцев.

Что меняется:

  • ФОП-контрактники освобождены от уплаты НДФЛ, ЕП, военного сбора и ЕСВ.

  • Налоговая автоматически получает данные о военных-ФОПах — и автоматически применяет освобождение от уплаты. Ограничение в 10 дней на представление документов отменено.

  • После демобилизации есть: 150 дней на предоставление отчетности без штрафов и 180 дней на уплату налогов за работников — тоже без штрафов и пени.

  • Весь налоговый долг военных-ФОПов подлежит аннулированию.

  • Налоговая обязана возобновить регистрацию единого налога с даты ее аннулирования (если отменили из-за долга).

  • Если у налоговой нет информации о ФОП-военном — можно подать заявление. Без ограничения во времени и соблюдения всех прав.

Читайте также: Гетманцев будет собирать комитет по проблеме беспроцентных кредитов для военных

Напомним

  • Проблему отказа банков в кредитах военнослужащим изучают в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и его глава Даниил Гетманцев анонсировал подготовку решений по ее преодолению.
  • Пока банки не открывают кредитные лимиты и блокируют услугу «Оплата частями» для военных.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
19 июня 2025, 8:46
#
«Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.»

Тобто умовний мажор котрий працював через ФОП, просто дає трохи баксів кому треба, отримує убд, і анулює свій податковий борг, оце потужно!

«ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.»

Чекаємо новин в ЗМІ про збільшення ФОП-«контрактників» котрих раптово побільшає, так само як і мільйонерів під час війни, що є не меншим парадоксом :)
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