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19 июня 2025, 8:02 Читати українською

Lavazza задумалась о слиянии с немецкой Dallmayr на фоне роста цен

Итальянская компания Lavazza изучает возможность объединения с немецкой Dallmayr с целью создания международного кофейного холдинга с оборотом до 5 млрд євро. Об этом сообщает Corriere della Sera. Консультантом Lavazza по сделке выступает инвестиционный банк Goldman Sachs.

Итальянская компания Lavazza изучает возможность объединения с немецкой Dallmayr с целью создания международного кофейного холдинга с оборотом до 5 млрд євро.
Фото: shutterstock.com

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Детали

По предварительной схеме, обсуждается вариант обмена акциями, в рамках которого контроль в объединенной структуре останется за итальянской семьей Лавацца.

Для Lavazza это может стать второй крупной сделкой за последние два года. В 2024 году компания провела публичное предложение по выкупу акций итальянской IVS Group — одного из лидеров по установке и обслуживанию вендинговых автоматов. В результате Lavazza получила 49% капитала IVS с опцией перехода к контролю в период с 2027 по 2034 год.

По итогам 2024 года выручка Lavazza составила 3,35 млрд евро (+9,1%), чистая прибыль — 82 млн евро (+21%).

Немецкий партнер по потенциальной сделке, компания Dallmayr, была основана в XVIII веке в Мюнхене и остается в семейной собственности. Штат насчитывает около 4800 сотрудников. Компания перерабатывает около 71 тыс. тонн кофе в год и управляет более чем 121 тыс. кофейных автоматов в 50 странах. Она также владеет крупнейшим магазином деликатесов в Европе, расположенным в Мюнхене, который ежегодно посещают до 3,5 млн человек.

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Что даст слияние с немецкой компанией

Слияние с Dallmayr позволило бы Lavazza укрепить позиции на немецком рынке и получить преимущество в закупках кофе на фоне роста цен. В 2024 году котировки сортов арабика и робуста выросли более чем на 70%.

Компания также учитывает торговые риски: в частности, Lavazza уже перенесла 50% производства для рынка США в Филадельфию, чтобы минимизировать влияние возможных новых пошлин.

В апреле генеральный директор компании Lavazza Антонио Баравалле заявил, что терпение потребителей к росту цен на кофе находится на пределе. По его словам, подорожание связано со спекуляциями на финансовых рынках и климатическими изменениями.

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Напомним

  • Биржевые цены на кофе сорта арабика (Arabica) обновили исторический максимум. Стоимость мартовского фьючерса на кофейные зерна этого сорта выросла на 2,3% и на максимуме достигла $3,56 за фунт ($7,85 за килограмм)
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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