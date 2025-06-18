Штрафов пока не будет: Рада отложила обязательное добавление биоэтанола к бензину до 2026 года

Верховная Рада перенесла на 1 января 2026 требование об обязательном содержании 5% биоэтанола в бензине с октановым числом ниже 98. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«Добавление 5% биоэтанола к бензинам А-92 и А-95, продаваемым на АЗС, обязательно с 1 мая 2025 года. Однако штрафовать за нарушение начнут с 2026 года», — отметил депутат.

Напомним

В июне 2024 года парламент принял закон № 3769-IX, обязывающий добавлять по меньшей мере 5% биоэтанола в состав бензина с 1 мая 2025 года. Это требование не касается топлива с октановым числом 98 и выше.

Согласно закону, продажа бензина без биокомпонентов на АЗС будет караться штрафом в размере семи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 л реализуемой партии (сейчас это более 21 000 грн).

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Введение нормы объясняется международными обязательствами Украины по увеличению доли возобновляемой энергии в транспортном секторе и условиям членства в Энергетическом сообществе.