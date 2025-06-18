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18 июня 2025, 18:53 Читати українською

Штрафов пока не будет: Рада отложила обязательное добавление биоэтанола к бензину до 2026 года

Верховная Рада перенесла на 1 января 2026 требование об обязательном содержании 5% биоэтанола в бензине с октановым числом ниже 98. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада перенесла на 1 января 2026 требование об обязательном содержании 5% биоэтанола в бензине с октановым числом ниже 98.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Добавление 5% биоэтанола к бензинам А-92 и А-95, продаваемым на АЗС, обязательно с 1 мая 2025 года. Однако штрафовать за нарушение начнут с 2026 года», — отметил депутат.

Напомним

В июне 2024 года парламент принял закон № 3769-IX, обязывающий добавлять по меньшей мере 5% биоэтанола в состав бензина с 1 мая 2025 года. Это требование не касается топлива с октановым числом 98 и выше.

Согласно закону, продажа бензина без биокомпонентов на АЗС будет караться штрафом в размере семи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 л реализуемой партии (сейчас это более 21 000 грн).

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Введение нормы объясняется международными обязательствами Украины по увеличению доли возобновляемой энергии в транспортном секторе и условиям членства в Энергетическом сообществе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
18 июня 2025, 19:04
#
Роман вчерго демонструє підвищений рівень своєї професійної некомпетентності

Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року

Це брехня, обов’язкове додавання біоетанолу до бензину прийнято як закон ще рік тому і почало діяти з 1 травня 2025 року

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Він повідомим зовсім про інше: про те що штраф за порушення обов’язкових вимог можна буде накласти лише з 2026 року

Власне трохи нижче Роман про це і пише

«Додавання 5% біоетанолу до бензинів А-92 та А-95, що продаються на АЗС, є обов’язковим з 1 травня 2025 року. Однак штрафувати за порушення почнуть з 2026 року», — зазначив депутат.

Але ніяких слідів роботи мозку Романа при написанні не помічено тому він легко вставляє в текст новини те що протирічить як заголовку так і першому абзацу.
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