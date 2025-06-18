Верховная Рада перенесла на 1 января 2026 требование об обязательном содержании 5% биоэтанола в бензине с октановым числом ниже 98. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Штрафов пока не будет: Рада отложила обязательное добавление биоэтанола к бензину до 2026 года
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«Добавление 5% биоэтанола к бензинам А-92 и А-95, продаваемым на АЗС, обязательно с 1 мая 2025 года. Однако штрафовать за нарушение начнут с 2026 года», — отметил депутат.
Напомним
В июне 2024 года парламент принял закон № 3769-IX, обязывающий добавлять по меньшей мере 5% биоэтанола в состав бензина с 1 мая 2025 года. Это требование не касается топлива с октановым числом 98 и выше.
Согласно закону, продажа бензина без биокомпонентов на АЗС будет караться штрафом в размере семи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 л реализуемой партии (сейчас это более 21 000 грн).
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Введение нормы объясняется международными обязательствами Украины по увеличению доли возобновляемой энергии в транспортном секторе и условиям членства в Энергетическом сообществе.
Комментарии - 1
Рада відклала обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 2026 року
Це брехня, обов’язкове додавання біоетанолу до бензину прийнято як закон ще рік тому і почало діяти з 1 травня 2025 року
Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Він повідомим зовсім про інше: про те що штраф за порушення обов’язкових вимог можна буде накласти лише з 2026 року
Власне трохи нижче Роман про це і пише
«Додавання 5% біоетанолу до бензинів А-92 та А-95, що продаються на АЗС, є обов’язковим з 1 травня 2025 року. Однак штрафувати за порушення почнуть з 2026 року», — зазначив депутат.
Але ніяких слідів роботи мозку Романа при написанні не помічено тому він легко вставляє в текст новини те що протирічить як заголовку так і першому абзацу.