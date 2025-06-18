JPMorgan и SEC исследуют возможность переноса рынков капитала на блокчейн

Представители крупнейшего американского банка JPMorgan провели встречу с целевой группой по криптовалюте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом 18 июня сообщает Минфин со ссылкой на сайт SEC.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые темы обсуждения

В ходе встречи стороны рассматривали перспективы интеграции блокчейн-технологий в традиционные финансовые рынки. В частности, обсуждали:

Техническая возможность перехода отдельных сегментов рынков капитала на публичные блокчейн-сети.

Оценка потенциальных рисков и преимуществ для всех участников рынка.

Разработанную JPMorgan цифровую платформу для совершения сделок репо.

Конкурентные преимущества, которые может получить банк в области токенизации реальных активов (RWA).

Технологические разработки JPMorgan

Банк активно инвестирует в блокчейн-направление, в частности, в разработку собственной платформы для сделок репо. Эта система позволяет автоматизировать и ускорять операции по временной передаче ценных бумаг.

Напомним, что JPMorgan Chase подал заявку на регистрацию торговой марки JPMD для криптоактивов.

Почему это важно

Обсуждения между JPMorgan и SEC свидетельствуют о постепенном признании блокчейн-технологий традиционными финансовыми институтами. В случае реализации этих инициатив рынки капитала могут получить повышенную прозрачность операций, снижение расходов на посредников, ускорение расчетов и новые инвестиционные возможности через токенизацию активов.

Однако успех этих изменений зависит от баланса между инновациями и регуляторными требованиями.

К теме: Apple, Tesla и Nvidia в «цифре»: Bybit и Kraken запустили торговлю токенизированными акциями