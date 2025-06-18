Представители крупнейшего американского банка JPMorgan провели встречу с целевой группой по криптовалюте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом 18 июня сообщает Минфин со ссылкой на сайт SEC.
JPMorgan и SEC исследуют возможность переноса рынков капитала на блокчейн
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Ключевые темы обсуждения
В ходе встречи стороны рассматривали перспективы интеграции блокчейн-технологий в традиционные финансовые рынки. В частности, обсуждали:
- Техническая возможность перехода отдельных сегментов рынков капитала на публичные блокчейн-сети.
- Оценка потенциальных рисков и преимуществ для всех участников рынка.
- Разработанную JPMorgan цифровую платформу для совершения сделок репо.
- Конкурентные преимущества, которые может получить банк в области токенизации реальных активов (RWA).
Технологические разработки JPMorgan
Банк активно инвестирует в блокчейн-направление, в частности, в разработку собственной платформы для сделок репо. Эта система позволяет автоматизировать и ускорять операции по временной передаче ценных бумаг.
Напомним, что JPMorgan Chase подал заявку на регистрацию торговой марки JPMD для криптоактивов.
Почему это важно
Обсуждения между JPMorgan и SEC свидетельствуют о постепенном признании блокчейн-технологий традиционными финансовыми институтами. В случае реализации этих инициатив рынки капитала могут получить повышенную прозрачность операций, снижение расходов на посредников, ускорение расчетов и новые инвестиционные возможности через токенизацию активов.
Однако успех этих изменений зависит от баланса между инновациями и регуляторными требованиями.
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