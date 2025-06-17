JPMorgan Chase подал заявку на регистрацию торговой марки JPMD для криптоактивов

Банковский гигант JPMorgan Chase подал заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) на регистрацию новой торговой марки JPMD. Этот шаг напрямую касается сферы блокчейна и криптоактивов, вызывая обсуждение в криптовалютном сообществе. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Incrypted.

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Детали заявки

Новый товарный знак JPMD включает широкий спектр деятельности, связанной с виртуальными активами, включая:

торговлю виртуальными активами,

обмен и трансфер криптоактивов,

предоставление платежных услуг,

выпуск активов на основе блокчейна,

брокерскую деятельность,

перевод электронных денег и прочее.

Заявка была принята USPTO, однако к моменту публикации новости она еще не получила официального одобрения. Сроки принятия решения пока не известны.

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Разговоры о новом стейблкоине

Подача заявки вызвала волну спекуляций в криптовалютном сообществе, в частности, некоторые пользователи считают, что JPMorgan Chase планирует выпустить собственный долларовый стейблкоин.

Эта гипотеза согласуется с майским заявлением The Wall Street Journal о том, что крупные американские банки, включая JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo могут выпустить собственные стабильные монеты.

Стоит отметить, что это не первый опыт JPMorgan Chase с блокчейной технологией. В 2019 году банк уже запустил стейблкоин JPM Coin, привязанный не только к доллару, но и к другим валютам.