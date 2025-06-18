Авторынок Украины: Что искали и выбирали украинцы весной 2025 года

Украинский маркетплейс AUTO.RIA провел исследование рынка новых и подержанных автомобилей, представленных на платформе в марте-мае 2025 года. Эксперты проанализировали, как изменялся спрос и предложение в разных категориях и ценовых сегментах на территории Украины.

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Подержанные автомобили

Согласно аналитическим данным, больше всего предложений подержанных авто весной 2025 года в Киеве (16,1%). Среди областей на первом месте — Львовская (11,6%), а сразу за ней — Днепропетровская (6,8%) и Одесская (6,6%) области.

Исследование показало, что в марте-мае 2025 года украинцы больше всего искали подержанные авто в ценовом диапазоне от 10 000 до 15 000 тысяч долларов США. Что касается типа горючего — то первенство занимает дизель (42%), за ним — бензин (36,6%), а доля электродвигателей составила 8,6%.

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Наибольший интерес украинцев проявляли к Volkswagen Passat, далее — Skoda Octavia. На третьей строчке — Volkswagen Golf. Все три автомобиля уверенно держат лидерство среди просмотров подержанных авто на AUTO.RIA.

Среди самых популярных подержанных электрокаров Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model S.

Самыми популярными странами-производителями остаются Германия (39,2%) и Япония (21,1%). После них следуют США и Франция.

Новые автомобили

Что касается новых автомобилей, то пользователи больше всего искали в ценовом сегменте более 50 000 долларов США (33,6%), а также почти без заметной разницы в сегментах от 25 000 до 35 000 долларов США (23%) и от 35 000 до 50 000 долларов США (22,8%).

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Что касается популярности по типам горючего, то среди новых авто лидирует бензин (37,8%), далее — дизель (22,5%) и гибрид (22,3%), электро (17,4%).

Самыми популярными «весенними» новыми автомобилями стали Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Tucson.

Интересно, что данные поиска и просмотров новых электрокаров разительно отличаются от подержанных весной 2025 года. Так, в первой тройке популярнейших оказались Audi Q4 e-tron, Honda M-NV и Zeekr 001.