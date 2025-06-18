Трамп снова продлевает срок продажи TikTok

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который предоставит китайской компании ByteDance, владельцу популярного приложения TikTok, очередные 90 дней для продажи ее американских активов. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Reuters.

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Это уже третье продолжение дедлайна, который первоначально был установлен Конгрессом из-за обеспокоенности национальной безопасности и доступа Китая к данным американских пользователей. Предыдущие сроки были в январе и апреле.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, администрация стремится «обеспечить закрытие этого соглашения, чтобы американский народ мог продолжать использовать TikTok с уверенностью в безопасности своих данных». Трамп неоднократно заявлял, что не хочет, чтобы TikTok «пропал».

Непростые переговоры

Предыдущие попытки заключить соглашение о продаже американского подразделения TikTok американским владельцам не увенчались успехом, поскольку Китай вышел из переговоров после оглашения Трампом высоких пошлин на китайские товары. Однако Трамп выразил уверенность, что глава КНР Си Цзиньпин в конце концов одобрит соглашение.

Это решение имеет и политический подтекст. Дональд Трамп, ранее пытавшийся запретить приложение во время своего первого срока, с прошлого года активно использует TikTok и уже собрал более 15 миллионов подписчиков. Он сам признает, что платформа помогла ему привлечь внимание молодых избирателей, и заявлял, что «обладает теплым чувством к TikTok».

Напомним

«Минфин» писал, что Ирландия оштрафовала TikTok на 530 млн евро за передачу данных пользователей в Китай.