Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11469 , который вводит институт множественного гражданства в стране. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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«За — 243. Все правки учли как было в редакции Комитета», — отметил он в своем Telegram-канале.

В каких случаях разрешается множественное гражданство

Народный депутат Алексей Гончаренко разъяснил, в каких случаях будет позволено иметь множественное гражданство:

в случае обретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

в случае приобретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

в случае автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;

в случае автоматического приобретения гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

в случае приобретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

при приобретении гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественное гражданство не будет допускаться для тех, кто имеет гражданство россии (признанной Верховной Радой государством-агрессором/оккупантом) или другого государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины.