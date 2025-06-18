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18 июня 2025, 12:22 Читати українською

Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства в стране. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства в стране.
Фото: Ярослав Железняк

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«За — 243. Все правки учли как было в редакции Комитета», — отметил он в своем Telegram-канале.

В каких случаях разрешается множественное гражданство

Народный депутат Алексей Гончаренко разъяснил, в каких случаях будет позволено иметь множественное гражданство:

  • в случае обретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
  • в случае приобретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
  • в случае автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;
  • в случае автоматического приобретения гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
  • в случае приобретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
  • при приобретении гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В то же время множественное гражданство не будет допускаться для тех, кто имеет гражданство россии (признанной Верховной Радой государством-агрессором/оккупантом) или другого государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+15
KValera
KValera
18 июня 2025, 12:26
#
Но из страны все равно не выпустят
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0
financialGenius
financialGenius
18 июня 2025, 12:37
#
Не выпускают даже граждан США с украинским гражданством) друг уже года два застрял и выехать не может , есть проблемы теперь в бизнесе. Первый год еще мог приезжать …
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 июня 2025, 13:23
#
financialGenius
«Не выпускают даже граждан США с украинским гражданством)»

Очередная манипуляция гения финансов.
По факту, не выпускают гражданина Украины с американским
гражданством да ещё и мобилизационного возраста…

+
0
neverice
neverice
18 июня 2025, 12:54
#
Множинне громадянство — це не можливість обирати те громадянство, яке зручне на даний момент (як у нас це було фактично завжди). Це можливість мати одразу декілька і суму всіх відповідних прав та обов’язків також.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 июня 2025, 13:13
#
Скоро почнуть перевозити богообраних.
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 июня 2025, 13:30
#
Які умови отримання громадянства в країн G7?
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 июня 2025, 13:30
#
Ой, це не гугл :)
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