С начала года возмещение НДС выросло почти на 24% — Налоговая

За 5 месяцев 2025 года возмещение НДС выросло почти на 24% по сравнению с прошлым годом. Об этом идет речь в сообщении Государственной налоговой службы от 18 июня.

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Возмещение НДС

Как отметили в ГНС, в январе — мае 2025 года налогоплательщикам было возмещено 70,9 млрд грн НДС на текущие счета.

«Это на 23,8% или на 13,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 15% (+ 9,3 млрд грн) больше по сравнению с 2023 годом», — говорится в сообщении.

В мае 2025 года налогоплательщикам возмещено 15,5 млрд гривен. Это на 22,3% (+2,8 млрд грн) больше, чем в мае 2024 года. По сравнению с маем 2023 показатель вырос на 55,9% (+5,6 млрд грн).

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Напомним