Свой ChatGPT: Украина начинает разработку собственной языковой модели ИИ

В Украине стартовал проект по разработке собственной большой языковой модели (LLM), которая станет основой развития искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Сегодня, 17 июня, был подписан меморандум о сотрудничестве с Киевстаром, ставшим стратегическим партнером и инвестором проекта.

«Национальная языковая модель — это фундамент для новых AI-продуктов внутри страны, стартапов, инвестиций и роста экономики Украины», — отметил Федоров.

Украинская LLM будет учиться на уникальном массиве украинских данных, что позволит ей гораздо глубже понимать наш язык, историю и культурный контекст, в отличие от иностранных аналогов.

По словам министра цифровой трансформации, это будет не только способствовать сохранению данных, но и является важным шагом к цифровой независимости государства.

Преимущества

Ключевые преимущества украинской LLM:

Качество: Модель будет максимально адаптирована к украинскому контексту, обеспечивая высокую точность и релевантность.

Модель будет максимально адаптирована к украинскому контексту, обеспечивая высокую точность и релевантность. Стоимость: Искусственный интеллект станет более доступным и дешевым для украинских пользователей.

Искусственный интеллект станет более доступным и дешевым для украинских пользователей. Безопасность: Данные будут храниться в Украине, гарантируя защиту информации для государственных нужд и оборонного сектора.

Первая версия украинской языковой модели планируется представить до конца 2025 года. Она будет доступна государственным учреждениям, университетам, ученым, общественным организациям и бизнесу.

«Это стратегический шаг в развитии и внедрении ИИ на национальном уровне», — подытожил Федоров.