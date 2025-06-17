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17 июня 2025, 19:43 Читати українською

Свой ChatGPT: Украина начинает разработку собственной языковой модели ИИ

В Украине стартовал проект по разработке собственной большой языковой модели (LLM), которая станет основой развития искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Украине стартовал проект по разработке собственной большой языковой модели (LLM), которая станет основой развития искусственного интеллекта (ИИ) в стране.
Фото: t.me/zedigital

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Сегодня, 17 июня, был подписан меморандум о сотрудничестве с Киевстаром, ставшим стратегическим партнером и инвестором проекта.

«Национальная языковая модель — это фундамент для новых AI-продуктов внутри страны, стартапов, инвестиций и роста экономики Украины», — отметил Федоров.

Украинская LLM будет учиться на уникальном массиве украинских данных, что позволит ей гораздо глубже понимать наш язык, историю и культурный контекст, в отличие от иностранных аналогов.

По словам министра цифровой трансформации, это будет не только способствовать сохранению данных, но и является важным шагом к цифровой независимости государства.

Преимущества

Ключевые преимущества украинской LLM:

  • Качество: Модель будет максимально адаптирована к украинскому контексту, обеспечивая высокую точность и релевантность.
  • Стоимость: Искусственный интеллект станет более доступным и дешевым для украинских пользователей.
  • Безопасность: Данные будут храниться в Украине, гарантируя защиту информации для государственных нужд и оборонного сектора.

Первая версия украинской языковой модели планируется представить до конца 2025 года. Она будет доступна государственным учреждениям, университетам, ученым, общественным организациям и бизнесу.

«Это стратегический шаг в развитии и внедрении ИИ на национальном уровне», — подытожил Федоров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
17 июня 2025, 19:58
#
Тобто Хвьодороф примазався до розробки приватної компанії?
+
0
penetrator1963
penetrator1963
17 июня 2025, 20:11
#
В ДИИ прикрутят апи чатажпт на 100500 сиксиллиардов токенов и будут в розницу перепродавать под видом национального продукта. за полгода они национальную LLM разработать собрались ну и бесит в очередной раз, что снова вокруг какой-то национальной дрысни пиар будет. немного информации: Киевстар на 100% принадлежит международной группе VEON, центральный офис которой по одним данным в Амстердаме, по Другим — в Дубае. кажете БЕЗПЕКА? дані будуть зберігатися в Україні? есть такое правило — кто девушку ужинает, тот её и танцует.
+
0
Iurii Shestora
Iurii Shestora
17 июня 2025, 20:53
#
Будет дерусифицированная версия пропитанная повесткой телемарафона? Все остальное уже есть в бесплатном чате. Тупой распил.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
17 июня 2025, 21:17
#
Скайнет навчать розмовляти українською.
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