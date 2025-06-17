За 5 месяцев 2025 украинцы не поскупились: более 10 тысяч транспортных средств сменили владельца в качестве подарка. И это только по официальным регистрациям. Об этом говорится в сообщении Института исследований авторынка.
Какие авто дарят украинцы в 2025 году. Самые популярные марки
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Какие авто дарят чаще всего
Чаще всего дарят легковушки — 80% таких операций связано именно с ними. Грузовики заняли здесь 12%, полуприцепы — 3%, мотоциклы — 2%. Остальные прицепы и автобусы.
То есть, 4 из 5 подарков — легковые авто.
Самые популярные марки в подарок
Среди топ-брендов:
- Volkswagen — 10,5%
- Mercedes-Benz — 7,0%
- Toyota — 7,0%
- BMW — 6,6%
- Renault — 5,4%
- Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3−5%
Топ моделей
- Volkswagen Passat
- Toyota Camry
- Skoda Octavia
- VW Golf, Touareg, Tiguan
- BMW X5
- Mazda CX-5
- Audi A4
- Nissan Rogue
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Больше всего подаренных авто в Украине имели классические бензиновые моторы — более 38% всех случаев. Это самый распространенный вариант, который легко обслуживать, просто перепродать и не требует дополнительных навыков или оборудования.
На втором месте дизель — 34%. Он остается популярным из-за экономности на трассе и более длительной выносливости при интенсивной эксплуатации.
Третье место заняли версии, оснащенные ГБО — 13,5%, как типичный «украинский ответ» на дорогой бензин.
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Электромобили как отдельная категория пока не прорываются в топ — их всего 5,4% среди подаренных авто.
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