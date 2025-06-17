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17 июня 2025, 13:20 Читати українською

Какие авто дарят украинцы в 2025 году. Самые популярные марки

За 5 месяцев 2025 украинцы не поскупились: более 10 тысяч транспортных средств сменили владельца в качестве подарка. И это только по официальным регистрациям. Об этом говорится в сообщении Института исследований авторынка.

За 5 месяцев 2025 украинцы не поскупились: более 10 тысяч транспортных средств сменили владельца в качестве подарка.
Фото: depositphotos

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Какие авто дарят чаще всего

Чаще всего дарят легковушки — 80% таких операций связано именно с ними. Грузовики заняли здесь 12%, полуприцепы — 3%, мотоциклы — 2%. Остальные прицепы и автобусы.

То есть, 4 из 5 подарков — легковые авто.

Самые популярные марки в подарок

Среди топ-брендов:

  • Volkswagen — 10,5%
  • Mercedes-Benz — 7,0%
  • Toyota — 7,0%
  • BMW — 6,6%
  • Renault — 5,4%
  • Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3−5%

Топ моделей

  • Volkswagen Passat
  • Toyota Camry
  • Skoda Octavia
  • VW Golf, Touareg, Tiguan
  • BMW X5
  • Mazda CX-5
  • Audi A4
  • Nissan Rogue

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Больше всего подаренных авто в Украине имели классические бензиновые моторы — более 38% всех случаев. Это самый распространенный вариант, который легко обслуживать, просто перепродать и не требует дополнительных навыков или оборудования.

На втором месте дизель — 34%. Он остается популярным из-за экономности на трассе и более длительной выносливости при интенсивной эксплуатации.

Третье место заняли версии, оснащенные ГБО — 13,5%, как типичный «украинский ответ» на дорогой бензин.

Читайте: В Украине резко подорожало топливо: какие цифры в скором времени увидим на стелах АЗС

Электромобили как отдельная категория пока не прорываются в топ — их всего 5,4% среди подаренных авто.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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