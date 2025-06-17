ЕЦБ не планирует репатриацию золота из США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июня 2025, 9:36 Читати українською

ЕЦБ не планирует репатриацию золота из США

Европейский центральный банк не рассматривает возможность возврата своих золотых резервов, хранящихся в США — ни сейчас, ни в ближайшей перспективе, заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью Reuters.

Европейский центральный банк не рассматривает возможность возврата своих золотых резервов, хранящихся в США — ни сейчас, ни в ближайшей перспективе, заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиДаже возможная смена руководства Федеральной резервной системы и уход его главы Джерома Пауэлла в следующем году не стала поводом для пересмотра позиции.
Фото: вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Даже возможная смена руководства Федеральной резервной системы и уход его главы Джерома Пауэлла в следующем году не стала поводом для пересмотра позиции.

«У меня нет никаких сомнений в том, что резервы ЕЦБ находятся в полной безопасности», — отметил де Гиндос, отвечая на вопрос о разумности возвращения части золотых запасов в Европу.

На уточнение, обсуждался ли такой сценарий на фоне предстоящей смены председателя ФРС, он ответил: «Эта возможность даже не поднималась». Он также отметил, что хоть и не знает, кто будет следующим председателем этого ведомства, но ожидает, что «это будет компетентный и разумный человек».

Читайте также: Золото падает в цене на фоне фиксации доходов и геополитики

По словам де Гиндоса, рост доли золота в резервах ЕЦБ объясняется преимущественно повышением его рыночной стоимости.

«Центральные банки используют золото как инструмент диверсификации в периоды геополитических рисков — это вполне понятно. Некоторые даже рассматривают серебро или платину», — сказал он. Тем не менее де Гиндос подчеркнул, что статус доллара как глобальной резервной валюты в краткосрочной перспективе у него не вызывает сомнений.

Роль евро

Что касается евро, то его международная роль будет зависеть от глубины интеграции европейского рынка. «Если нам удастся создать по-настоящему единый рынок товаров и услуг, то тогда и союз на рынках капитала, и банковский союз станут реалистичными», — пояснил он. Без этих шагов, по его мнению, будет невозможно добиться роста роли евро в глобальной финансовой системе.

Читайте также: Bloomberg назвал претендентов на пост главы ФРС. Кто в списке

В интервью де Гиндос также отметил, что курс евро, укрепившийся до 1,15 за доллар, по его мнению, не представляет угрозы для экономики еврозоны.

«Это не станет серьезным препятствием для роста или экспорта. Мы внимательно следим не столько за уровнем, сколько за скоростью изменения курса», — сказал он.

Он добавил, что умеренное укрепление евро было учтено в инфляционных прогнозах ЕЦБ и помогло приблизиться к целевым показателям. В связи с этим инфляционные ожидания на 2026 год были пересмотрены вниз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами