ЕЦБ не планирует репатриацию золота из США

Европейский центральный банк не рассматривает возможность возврата своих золотых резервов, хранящихся в США — ни сейчас, ни в ближайшей перспективе, заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в интервью Reuters.

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Детали

Даже возможная смена руководства Федеральной резервной системы и уход его главы Джерома Пауэлла в следующем году не стала поводом для пересмотра позиции.

«У меня нет никаких сомнений в том, что резервы ЕЦБ находятся в полной безопасности», — отметил де Гиндос, отвечая на вопрос о разумности возвращения части золотых запасов в Европу.

На уточнение, обсуждался ли такой сценарий на фоне предстоящей смены председателя ФРС, он ответил: «Эта возможность даже не поднималась». Он также отметил, что хоть и не знает, кто будет следующим председателем этого ведомства, но ожидает, что «это будет компетентный и разумный человек».

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По словам де Гиндоса, рост доли золота в резервах ЕЦБ объясняется преимущественно повышением его рыночной стоимости.

«Центральные банки используют золото как инструмент диверсификации в периоды геополитических рисков — это вполне понятно. Некоторые даже рассматривают серебро или платину», — сказал он. Тем не менее де Гиндос подчеркнул, что статус доллара как глобальной резервной валюты в краткосрочной перспективе у него не вызывает сомнений.

Роль евро

Что касается евро, то его международная роль будет зависеть от глубины интеграции европейского рынка. «Если нам удастся создать по-настоящему единый рынок товаров и услуг, то тогда и союз на рынках капитала, и банковский союз станут реалистичными», — пояснил он. Без этих шагов, по его мнению, будет невозможно добиться роста роли евро в глобальной финансовой системе.

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В интервью де Гиндос также отметил, что курс евро, укрепившийся до 1,15 за доллар, по его мнению, не представляет угрозы для экономики еврозоны.

«Это не станет серьезным препятствием для роста или экспорта. Мы внимательно следим не столько за уровнем, сколько за скоростью изменения курса», — сказал он.

Он добавил, что умеренное укрепление евро было учтено в инфляционных прогнозах ЕЦБ и помогло приблизиться к целевым показателям. В связи с этим инфляционные ожидания на 2026 год были пересмотрены вниз.